В Берлине прошла акция протеста против цифрового сексуализированного насилия, вызванная случаем с актрисой Колльен Фернандес и призывами к реформе законодательства.

В воскресенье, 12 апреля, на Парижской площади у Бранденбургских ворот в Берлине прошла акция протеста против цифрового сексуализированного насилия. Организаторами выступили объединения Feminist Fight Club и инициатива 'Nur Ja heißt Ja' ('Только 'да' значит 'да'). По данным организаторов, в митинге приняли участие около 800 человек, в то время как полиция оценила количество участников примерно в 200 человек.

Участники акции держали плакаты с призывами, отражающими глубокую обеспокоенность общественности по поводу распространения цифрового насилия, включая надписи: 'Почему мы должны жить в страхе?', 'Молчание защищает виновников' и 'Патриархат - это проблема'. Выступавшие со сцены подчеркивали, что общество больше не может мириться с насилием в любой форме. Одна из участниц, обращаясь к собравшимся, заявила: 'Мы больше не идем на компромиссы с женоненавистничеством'. Другие выступающие отмечали, что сексуализированное насилие остается трагической реальностью для слишком большого числа людей, подчеркивая необходимость принятия срочных мер для решения этой проблемы.\Толчком для проведения протестов послужили обвинения, выдвинутые актрисой и телеведущей Колльен Фернандес в адрес ее бывшего партнера, актера Кристиана Ульмена. Журнал Der Spiegel ранее сообщил о том, что Фернандес подозревает Ульмена в создании фейковых аккаунтов от ее имени и распространении порнографических дипфейков с ее изображениями. Сам Ульмен категорически отвергает выдвинутые обвинения, и его адвокат уже заявил о намерении подать иск против публикации, которая, по его мнению, наносит ущерб репутации актера. Организаторы акции в столице Германии подчеркивают, что этот случай выявил серьезные пробелы в существующей системе защиты жертв цифрового насилия. Они считают, что в Германии недостаточно эффективны механизмы, направленные на предотвращение подобных преступлений и привлечение виновных к ответственности. Активисты призвали к проведению реформы уголовного законодательства, регулирующего сферу сексуализированных преступлений, а также к усилению мер профилактики и защиты пострадавших. В своих выступлениях они указывали на необходимость создания более безопасной цифровой среды и обеспечения эффективной поддержки для тех, кто стал жертвой насилия.\Акция в Берлине стала не единственным протестным мероприятием такого рода, прошедшим в последние недели в Германии. В конце марта крупная демонстрация состоялась в Мюнхене, где, по данным полиции, также собралось значительное количество участников, выражавших свою обеспокоенность проблемой цифрового насилия. Протесты также проходили в Гамбурге, Ганновере и Кельне, свидетельствуя о широком общественном резонансе, вызванном этой проблемой. История Колльен Фернандес и проблема цифрового насилия, в частности, распространения дипфейков, в последние недели стали одними из самых обсуждаемых тем в немецком обществе, вызвав активные дебаты в средствах массовой информации и социальных сетях. Обсуждения не обошли стороной и бундестаг, где депутаты рассматривают пути борьбы с цифровым насилием и разрабатывают меры по ужесточению наказания за подобные преступления. Новость о том, что Колльен Фернандес обвинила своего бывшего мужа в распространении порнодипфейков, вызвала широкий общественный резонанс и послужила катализатором для активизации дискуссий по этой острой теме. Власти ФРГ уже заявили о намерении ужесточить наказание за создание и распространение дипфейков, содержащих изображения сексуального характера. Параллельно с этим, исследование, проведенное Федеральным ведомством уголовной полиции (BKA), показало, что мужчины и женщины в Германии за последние пять лет сталкивались с психологическим и физическим насилием практически одинаково часто, но по-разному воспринимают серьезность пережитых ситуаций, что подчеркивает необходимость разработки комплексного подхода к борьбе с насилием во всех его проявлениях





dw_russian / 🏆 9. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Цифровое Насилие Протесты Колльен Фернандес Дипфейки Законодательство

United States Latest News, United States Headlines