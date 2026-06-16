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В Башкирии врачи извлекли иглу из стопы полуторагодовалого ребенка

Медицина News

В Башкирии врачи извлекли иглу из стопы полуторагодовалого ребенка
ИглаСтопаРебенок
📆6/16/2026 1:12 PM
📰РИА Новости
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В Ишимбайской ЦРБ врачи успешно удалили иглу длиной 2 см из стопы полуторагодовалого ребёнка. Операция прошла без осложнений, малыш выписан домой.

Врачи из башкирского города Ишимбай успешно удалили иглу длиной около двух сантиметров из стопы полуторагодовалого ребёнка. Операция была проведена в Ишимбайской центральной районной больнице. Иглa располагалась вертикально в глубине мягких тканей стопы, межмышечно упираясь в пяточную кость.

Медики пояснили, что при дальнейшем движении ребёнка инородное тело могло сместиться в сторону сустава и привести к более серьёзным последствиям, включая инфицирование и повреждение костей. Поэтому было принято решение об экстренном хирургическом вмешательстве. Родители заметили, что малыш внезапно перестал наступать на ногу. В силу возраста ребёнок не мог объяснить, что именно его беспокоит.

В области стопы появилось покраснение и отёк. Изначально родители предполагали, что это обычная заноза, но когда ребёнок полностью отказался ходить, они обратились за медицинской помощью. Врачи провели рентгенологическое исследование и обнаружили металлическое инородное тело. Министр здравоохранения Башкортостана Айдар Рахматуллин отметил, что операция выполнена нейрохирургом Абдухамидом Абдураззоковичем под общим наркозом с использованием электронно-оптического преобразователя, что позволило точно определить расположение иглы и безопасно её извлечь.

Вмешательство прошло успешно. Уже на следующий день маленький пациент чувствовал себя хорошо и был выписан домой под амбулаторное наблюдение. Врачи рекомендуют родителям быть внимательными к любым изменениям в поведении детей и не откладывать визит к специалисту при подозрении на наличие инородного тела. Подобные случаи требуют быстрого реагирования, так как позднее обращение может привести к осложнениям, включая хроническую боль, нарушение функции конечности или развитие гнойного процесса.

В Башкортостане это не первый случай успешного удаления инородных предметов у детей, что свидетельствует о высоком уровне квалификации местных хирургов. Семья выразила благодарность врачам за спасение здоровья их ребёнка

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Игла Стопа Ребенок Операция Башкирия

 

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