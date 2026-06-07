В Армении завершилось голосование на выборах в Национальное собрание. После закрытия избирательных участков начнется подсчет голосов.

В Армении завершилось голосование на выборах в Национальное собрание. После закрытия избирательных участков начнется подсчет голосов. В 20:00 мск ЦИК представит окончательную информацию о явке.

По состоянию на 17:00 мск из 2 503 976 избирателей проголосовали 1 224 957, или 48,92%. Вместе с тем, по словам представителя партии "Сильная Армения" Арама Вардеваняна, на выборах фиксировали множество нарушений. Он пояснил, что были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35. Лидер политсилы "Сильная Армения" - это одна из 18 политических сил, которые борются за места в парламенте.

По данным западных социологов, партию премьер-министра готовы поддержать менее 37 процентов избирателей. При этом оппозиция в сумме может набрать порядка 49 процентов.

"Сильная Армения" - 26, "Армения" - 12, "Процветающая Армения" - 6, "Крылья единства" - 5. Если ни одна из партий не получит 50% голосов избирателей и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур. В нем примут участие только две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Победитель автоматически получит 54 процента депутатских мандатов - так называемое стабильное парламентское большинство - и сможет самостоятельно сформировать состав кабинета министров





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