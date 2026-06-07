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В Армении стартовали выборы: 18 политических сил борются за парламент

Политика News

В Армении стартовали выборы: 18 политических сил борются за парламент
ВыборыАрменияПашинян
📆6/7/2026 9:30 AM
📰РИА Новости
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В Армении 20 июня проходят внеочередные парламентские выборы. 18 политических сил, включая партию премьера Пашиняна, соперничают за места. Оппозиция может получить около 49% голосов. Проходной барьер от 4% до 10%. При отсутствии абсолютного победителя через 28 дней состоится второй тур.

В Армении 20 июня 2021 года проходят внеочередные парламент ские выборы , которые должны определить состав Национального собрания на ближайшие пять лет. За 101 депутатский мандат борются 18 политических сил: 16 партий и два блока.

Среди них ключевым участником является партия 'Гражданский договор' под руководством действующего премьер-министра Никола Пашиняна, который находится у власти с 2018 года и стремится сохранить контроль над парламентом. В выборах также участвуют такие оппозиционные объединения, как блок 'Сильная Армения', возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном, и блок 'Армения' во главе с бывшим президентом Сержем Саргсяном. Кроме того, на места претендуют партия 'Процветающая Армения' Гагика Царукяна и блок 'Крылья единства'.

Избирательная система предусматривает различные проходные барьеры: для отдельных партий порог составляет 4% голосов избирателей, для блоков, в которые входят до трех партий, - 8%, а для блоков из четырех и более партий - 10%. Явка избирателей не является обязательной, поэтому порога явки нет. Согласно социологическим опросам, оппозиционные силы в совокупности могут набрать около 49% голосов. В частности, блок 'Сильная Армения' может получить примерно 26% поддержки, блок 'Армения' - 12%, 'Процветающая Армения' - 6%, а 'Крылья единства' - 5%.

В то же время партия 'Гражданский договор' также имеет значительную поддержку, хотя точные цифры различаются в зависимости от источника. Если ни одна из политических сил не сможет получить более 50% голосов избирателей и сформировать правящую коалицию, то через 28 дней будет проведен второй тур выборов. В таком случае избирателям предстоит выбирать между двумя наиболее успешными участниками первого тура.

Наблюдатели отмечают, что исход голосования во многом определит дальнейший курс страны: останется ли Армения на прозападном пути, как при Пашиняне, или вернется к более традиционным и ориентированным на Россию силам. Выборы проходят в сложной политической обстановке после недавней войны в Нагорном Карабахе, и их результаты будут иметь важное значение для будущего региона

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РИА Новости /  🏆 16. in RU

Выборы Армения Пашинян Оппозиция Парламент

 

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