В Армении 20 июня проходят внеочередные парламентские выборы. 18 политических сил, включая партию премьера Пашиняна, соперничают за места. Оппозиция может получить около 49% голосов. Проходной барьер от 4% до 10%. При отсутствии абсолютного победителя через 28 дней состоится второй тур.

В Армении 20 июня 2021 года проходят внеочередные парламент ские выборы , которые должны определить состав Национального собрания на ближайшие пять лет. За 101 депутатский мандат борются 18 политических сил: 16 партий и два блока.

Среди них ключевым участником является партия 'Гражданский договор' под руководством действующего премьер-министра Никола Пашиняна, который находится у власти с 2018 года и стремится сохранить контроль над парламентом. В выборах также участвуют такие оппозиционные объединения, как блок 'Сильная Армения', возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном, и блок 'Армения' во главе с бывшим президентом Сержем Саргсяном. Кроме того, на места претендуют партия 'Процветающая Армения' Гагика Царукяна и блок 'Крылья единства'.

Избирательная система предусматривает различные проходные барьеры: для отдельных партий порог составляет 4% голосов избирателей, для блоков, в которые входят до трех партий, - 8%, а для блоков из четырех и более партий - 10%. Явка избирателей не является обязательной, поэтому порога явки нет. Согласно социологическим опросам, оппозиционные силы в совокупности могут набрать около 49% голосов. В частности, блок 'Сильная Армения' может получить примерно 26% поддержки, блок 'Армения' - 12%, 'Процветающая Армения' - 6%, а 'Крылья единства' - 5%.

В то же время партия 'Гражданский договор' также имеет значительную поддержку, хотя точные цифры различаются в зависимости от источника. Если ни одна из политических сил не сможет получить более 50% голосов избирателей и сформировать правящую коалицию, то через 28 дней будет проведен второй тур выборов. В таком случае избирателям предстоит выбирать между двумя наиболее успешными участниками первого тура.

Наблюдатели отмечают, что исход голосования во многом определит дальнейший курс страны: останется ли Армения на прозападном пути, как при Пашиняне, или вернется к более традиционным и ориентированным на Россию силам. Выборы проходят в сложной политической обстановке после недавней войны в Нагорном Карабахе, и их результаты будут иметь важное значение для будущего региона





РИА Новости / 🏆 16. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Выборы Армения Пашинян Оппозиция Парламент

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Прокуроры взыскали задолженность перед бизнесом на 18 млрд рублейЗа год к ответственности привлекли более 120 чиновников из-за невыплат по госконтрактам

Read more »

Карл пропустит ЧМ из-за травмы18-летний полузащитник Карл из сборной Германии не сможет принять участие в Чемпионате мира из-за разрыва мышц. В его сборную вызовут другого игрока

Read more »

Трагедия Генри Новака: волна протестов и международный скандал в ВеликобританииСмерть 18-летнего студента Генри Новака вызвала массовые беспорядки в Великобритании и привела к острому дипломатическому конфликту между Лондоном и Вашингтоном из-за обвинений в расовой дискриминации и двойных стандартах полиции.

Read more »

Решение о месте проведения матча за Суперкубок России примет бюро РФСВстреча пройдет 18 июля. Ранее глава РФС Александр Дюков сообщил, что решение о месте проведения матча примет бюро исполкома.

Read more »

Неделя легкой атлетики в Москве собрала атлетов из более чем 20 стран // Новости НТВСоревнования по 18 дисциплинам проведут в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

Read more »

Ирландский журналист раскритиковал насильственную мобилизацию на УкраинеИрландский журналист Чей Боуз прокомментировал видео с насильственной мобилизацией на Украине, сравнив ситуацию с депортацией нелегалов в США. Он отметил двойные стандарты западных СМИ и политиков. На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение и всеобщая мобилизация, а с 18 мая введен закон об усилении мобилизации. В частности, ограничен выезд мужчин 18-60 лет, а за уклонение предусмотрено до пяти лет лишения свободы. В одном из видео силовики насильно заталкивают мужчину в автомобиль, но прохожие спасли его.

Read more »