В Анапе зафиксирована гибель птиц от нефтепродуктов: экологическая катастрофа на фоне подготовки к открытию пляжей

На побережье Анапы обнаружены сотни погибших и пострадавших птиц, подвергшихся воздействию нефтепродуктов. Инцидент произошел на фоне заявлений о скором открытии пляжей после экологической катастрофы в Керченском проливе. Местные жители связывают произошедшее с разливом нефтепродуктов и возможными атаками беспилотников.

За последние два дня в Анапе, на побережье Черного моря, обнаружено более 200 птиц, пострадавших от воздействия нефтепродуктов. Об этом сообщает издание Медиазона, ссылаясь на информацию оперативного штаба Краснодарского края. Часть птиц, к сожалению, погибла, а оставшихся в живых пытаются спасти и очистить от загрязнения местные жители, проявившие инициативу и заботу о пострадавшей фауне.

Оперативный штаб связывает произошедшее с разливом нефтепродуктов, обнаруженным в 11 километрах от города, который был выявлен накануне. Эксперты, основываясь на имеющихся данных, предполагают, что пятно нефтепродуктов образовалось в результате атак украинских беспилотников по судам, осуществляющим транспортировку нефтепродуктов в акватории Черного и Азовского морей. Эта версия рассматривается как наиболее вероятная, учитывая текущую обстановку и характер повреждений, которые могли привести к утечке. Местные жители, в свою очередь, выражают мнение, что разлив нефтепродуктов может быть связан с недавним ударом беспилотников по нефтестанции, расположенной на территории Кубани. Они отмечают совпадение во времени этих событий и предполагают, что это может быть следствием более масштабной операции или диверсии, направленной на инфраструктуру региона. Необходимо отметить, что официальные лица пока не подтвердили эту версию, однако жители продолжают выражать свою озабоченность и призывать к тщательному расследованию инцидента. Происходящее разворачивается на фоне заявлений властей о скором открытии пляжей Анапы после масштабного загрязнения, вызванного крушением танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. Тогда, напомним, в море вылилось около 4 тысяч тонн мазута, что привело к серьезным экологическим последствиям и потребовало значительных усилий для очистки акватории и береговой линии. В конце марта вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что на тот момент было убрано более 90% мазута, и вода, согласно его заявлению, пригодна для использования. Планировалось, что пляжи Анапы откроются для отдыхающих к 1 июня. Данный инцидент с обнаружением загрязненных птиц вызывает определенные опасения относительно полноты и эффективности проведенных работ по очистке, а также ставит под вопрос безопасность отдыха на пляжах Анапы в преддверии летнего сезона.





