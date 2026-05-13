Вячеслав Гладков и Александр Богомаз ушли в отставку, а Александр Шуваев стал заместителем губернатора Белгородской области

Вячеслав Гладков и Александр Богомаз в среду, 13 мая, ушли в отставку“по собственному желанию”. Их заявления об отставке принял президент РФ Временно исполняющим обязанности главы Белгородской области назначен Александр Шуваев, участвовавший в войне с Украиной. В июне 2025 года Шуваев стал участником госпрограммы“Время героев”, Врио главы Брянской области Путин назначил Егора Ковальчука, выпускника“школы губернаторов” Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). В 2019-2022 годах он занимал должность заместителя губернатора Челябинской области, а в 2024 году возглавил“правительство” самопровозглашенной Что касается отправленных в отставку губернаторов, то Гладков, по данным российских СМИ, может занять пост замминистра экономического развития или стать послом России в частично признанной Абхазии. Богомаз же может стать депутатом Госдумы от правящей партии“Единая Россия” в регионе загорелся производственный объектКурскую область вместо Алексея Смирнова возглавил Александр ХинштейнТьма и мороз в Белгороде: жители на грани эвакуации. Покушение на Алексеева – заказ СБУ? Белгород переживает одну из самых напряжённых волн атак: удары по инфраструктуре, отключения света и отопления, мороз и разговоры об эвакуации. Как в этих условиях живут люди, что говорят власти и независимые СМИ. Брянская область атакована американскими ракетами? И каков ответ Путина Байдену? DW Новости (19.11.2024)

