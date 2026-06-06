Вячеслав Володин подвел итоги ПМЭФ-2026: открытый диалог, экономические задачи и поддержка военных

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с оценкой прошедшего ПМЭФ-2026, отметив участие представителей более 130 стран и свободу обсуждения даже острых тем. Он подчеркнул ключевые моменты выступления Владимира Путина: развитие экономики, суверенитет России и задачи для законодателей. Особое внимание уделено поддержке участников специальной военной операции.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал развернутую оценку proceedings Петербургского международного экономического форума 2026 года, обратив внимание на масштаб и отличительные особенности этого события. По его словам, форум подтвердил свой статус одной из ключевых глобальных площадок, собрав представителей свыше 130 стран, включая высокопоставленных политиков, бизнес-лидеров, общественных и государственных деятелей.

Особенностью ПМЭФ-2026, как подчеркнул Володин, стало отсутствие табу в обсуждениях, что позволило вести свободный и откровенный диалог по самому широкому кругу тем, включая самые острые и чувствительные вопросы международной повестки. В качестве примера он привел пленарное заседание, продлившееся более трех с половиной часов, которое он охарактеризовал как открытый и содержательный разговор со всеми участниками, представляющими разные континенты и страны, включая Соединенные Штаты Америки и европейские государства.

Центральным событием, вокруг которого строилась большая часть дискуссий на форуме, стало выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина. Вячеслав Володин детально прокомментировал ключевые тезисы президентского обращения, выделив обозначенные показатели развития экономики, определение параметров национального суверенитета и анализ текущей геополитической ситуации. Особый акцент был сделан на конкретных прагматичных задачах, которые Глава государства поставил перед Правительством и Государственной Думой для скорейшего решения.

Среди приоритетов Володин назвал законодательное закрепление инструмента стажировок, направленного на приобретение молодежью первичного профессионального опыта, а также решение вопроса об отложении дальнейшего снижения порога выручки для малого и среднего бизнеса при переходе с упрощенной системы налогообложения на общую систему, включая НДС. Председатель Госдумы сообщил, что план законодательного обеспечения исполнения этих и других поручений Президента будет вынесен на обсуждение ближайшего Совета Государственной Duмы.

Отдельным блоком в выступлении Вячеслава Володина стало обсуждение темы глобальной безопасности и военных конфликтов, которые, по его словам, вызывали на ПМЭФ не меньший, а возможно и больший интерес, чем чисто экономические вопросы. Специально коснувшись темы специальной военной операции, Володин процитировал слова Владимира Путина, которые, на его взгляд, не требуют дополнительных комментариев и должны быть дословно повторены. Он привел полный текст обращения Президента к военнослужащим: Товарищи солдаты и матросы! Товарищи старшины и мичманы!

Товарищи офицеры, адмиралы и генералы! Вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!.

Эта цитата, подчеркнул спикер, в точности отражает настроение и волю российского общества, всей многомиллионной страны, которая с благодарностью относится к подвигам и повседневному труду участников операции





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ПМЭФ-2026 Вячеслав Володин Владимир Путин Госдума Экономика России Суверенитет Налоговая Политика Стажировки НДС Специальная Военная Операция

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