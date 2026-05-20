В последнее время Владимир Вяльбе и Олег Губерниев находились в состоянии конфликта. Однако, она вошла в президиум новой федерации, председателем которой вошел Свищев. Также Легков, Степанова и Губерниев высказались о данном событии.
18 мая на базе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которую возглавляла Вяльбе, была создана объединенная Федерация лыжных видов спорта и сноуборда России (ФЛССР). Ее председателем стал Свищев.
Вяльбе вошла в президиум новой федерации. В последние годы она и Губерниев находились в состоянии конфликта.
"По итогам встречи с Вяльбе и Свищевым – встреча прошла! Начинаем работать с новой федерацией! Во имя и во славу российского лыжного спорта!
" – написал Губерниев в телеграм-канале. Александр Легков: "Мне кажется, Элиаш хотел бы, чтобы российская команда вернулась. Но есть скандинавы и европейцы, которые, наверное, не совсем готовы" Губерниев об избрании Свищева на пост главы ФЛССР: "Человек на своем месте, справится, и все будет хорошо. Особенно когда я рядом" Вероника Степанова: "Скандинавы и прочие европейцы готовы костьми лечь, только бы не слышать наш гимн и не видеть флаг.
Рано или поздно придется, уважаемые!
" Легков о допуске россиян: "Верим, что FIS впереди планеты всей, пусть они скажут: "Если другие федерации могут, чем мы хуже? " Без нас лыжный спорт умирает
Federation (Russian) Russian (Innocent) Ru (Language) Russian (Innocent) (Country)
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
iPhone 17 Air: SIM-Kartaların Fiziksel Kullanımı İptal EdilecekApple'nin gelecek iPhone 17 Air cihazının, daha ince bir корпуса için, kullanıcılar için fazla olmayan fiziksel SIM-kartları terk etmesi planlandığını haberler veriyor. Apple, bu modelde sadece eSIM'i destekleyecek. Bu durum, eSIM'i desteklemeyen Çin pazarında satılmamasına yol açabilir. Ayrıca, şirket, iPhone 7'dan bu yana terk etmediği stereo dinamikleri de bu modelden çıkaracak.
Read more »
Америка Самого Своего Юридического Советника Бориса Эпштейна İnce İnce ÇektiСША планирует провести внутреннее расследование относительно своего юридического советника Бориса Эпштейна, который является кандидатом на пост спецпосланника США по Украине. Эпштейн, родившийся в России и иммигрировавший в США в 1993 году, отсутствует опыт в области внешней политики, но предложил республиканцу некий план по урегулированию украинского кризиса.
Read more »