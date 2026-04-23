Вьетнам рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-57 для модернизации своего авиапарка, заменяя устаревшие модели Су-27 и Су-22. Решение обусловлено дальностью полета, боевым опытом и стоимостью эксплуатации.

Вьетнам продолжает проявлять серьезный интерес к приобретению российских истребителей пятого поколения Су-57 , планируя осуществить закупку в начале 2030-х годов. Об этом стало известно из публикации журнала Military Watch Magazine (MWM) 23 апреля, ссылающегося на инсайдерские источники во Вьетнам е.

Данное решение обусловлено необходимостью обновления устаревающего парка боевой авиации, в частности, замены самолетов Су-27 и Су-22, которые постепенно выходят из строя или требуют дорогостоящей модернизации. Интерес Ханоя к Су-57 не является новым явлением. Первые сообщения о потенциальной закупке этих истребителей появились в вьетнамской прессе еще в конце 2010-х годов, что свидетельствует о долгосрочной стратегии укрепления обороноспособности страны.

В настоящее время вьетнамские Военно-воздушные силы полностью состоят из самолетов советского и российского производства, а сухопутные войска, военно-морской флот и системы противовоздушной обороны в значительной степени зависят от поставок вооружений и военной техники из Российской Федерации. Такая зависимость обусловлена историческими связями, проверенным качеством российской техники и выгодными условиями сотрудничества. Су-57 рассматривается как наиболее перспективный кандидат на модернизацию вьетнамского истребительного флота по ряду ключевых причин.

Прежде всего, это его выдающаяся дальность полета, которая позволяет эффективно патрулировать спорные территории в Южно-Китайском море, используя для этого базы, расположенные на территории Вьетнама. Это особенно важно в контексте территориальных споров в регионе и необходимости обеспечения безопасности морских границ. Кроме того, Су-57 обладает передовыми технологиями, включая малозаметность, сверхманевренность и современное вооружение, что делает его одним из самых эффективных истребителей пятого поколения в мире.

Значительно возросла привлекательность Су-57 для иностранных заказчиков благодаря уникальному опыту его боевого применения в условиях высокой интенсивности, полученному в ходе Специальной Военной Операции. Этот опыт подтвердил надежность и эффективность самолета в реальных боевых условиях, что является важным фактором при принятии решения о закупке. Важным аргументом в пользу Су-57 является также сопоставимость затрат на его эксплуатацию и техническое обслуживание с расходами на самолеты четвертого поколения, такие как Су-30. Это позволяет Вьетнаму поддерживать боеспособность своего авиапарка без значительных финансовых потерь.

В контексте глобальной геополитической обстановки и санкционного давления на Россию, успешное поддержание и расширение военно-технического сотрудничества является приоритетной задачей для Российской Федерации. Президент Владимир Путин 30 января заявил, что в 2025 году российская продукция военно-технического сотрудничества была поставлена в более чем 30 стран мира, несмотря на попытки западных стран ограничить доступ к российским вооружениям. Путин также подчеркнул, что российское вооружение, поставляемое на экспорт, прошло все необходимые испытания и проверено в реальных боевых условиях, что гарантирует его надежность и эффективность.

Для координации усилий по развитию военно-технического сотрудничества и поиску новых экспортных рынков, Президент созвал комиссию по военно-техническому сотрудничеству, на которой были обсуждены планы на 2026 год. Успешные поставки вооружений и военной техники не только укрепляют обороноспособность стран-партнеров, но и демонстрируют устойчивость российской оборонной промышленности к внешнему давлению. Вьетнам, как один из ключевых партнеров России в области военно-технического сотрудничества, играет важную роль в поддержании и развитии этих связей.

Закупка Су-57 станет очередным шагом в укреплении стратегического партнерства между двумя странами и повышении обороноспособности Вьетнама





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Су-57 Вьетнам Россия Военно-Техническое Сотрудничество Истребитель

United States Latest News, United States Headlines

