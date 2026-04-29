Выход ОАЭ из ОПЕК: как это повлияет на мировые цены на нефть

📆4/29/2026 5:51 AM
📰meduzaproject
ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+, что может изменить баланс сил на мировом нефтяном рынке. Это решение связано с долгосрочной стратегией страны и недовольством доминированием Саудовской Аравии. Эксперты обсуждают возможные последствия для цен на нефть и энергетической политики региона.

ОАЭ , один из крупнейших мировых производителей нефти, объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК +. Это решение может оказать значительное влияние на мировые цены на нефть и перераспределить силы на энергетическом рынке.

ОПЕК, включающая Саудовскую Аравию, Венесуэлу, Нигерию, Иран, Ирак, Кувейт, Ливию, Республику Конго, Габон и Экваториальную Гвинею, контролирует около 40% мировой добычи нефти. ОПЕК+ объединяет еще более десятка стран, включая Россию, Бразилию, Азербайджан, Оман, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзию, Мексику, Южный Судан и Судан. Вместе они могут координировать добычу, влияя на цены: сокращение добычи повышает стоимость нефти, а увеличение — снижает. ОАЭ, занимающие третье место по добыче нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии и Ирака, играют ключевую роль в картеле.

Их выход может ослабить позиции ОПЕК и повлиять на мировые цены. Ранее подобные шаги предпринимали Ангола в 2023 году из-за недовольства квотами на добычу и Катар в 2019 году, сосредоточившись на газовом секторе. ОАЭ, однако, стремятся укрепить свои позиции на глобальном рынке, а не просто сократить добычу. По данным Bloomberg, у ОАЭ есть простаивающие мощности в 660 тысяч баррелей в сутки, а Саудовская Аравия, возможно, уже достигла своего производственного предела.

Это дает ОАЭ возможность увеличить свою долю на рынке, где цены превышают 110 долларов за баррель. Решение ОАЭ отражает долгосрочную стратегию и изменение энергетического профиля страны. Оно основано на национальных интересах и стремлении удовлетворить потребности рынка. Эксперты отмечают, что ОАЭ недовольны доминирующим положением Саудовской Аравии в ОПЕК и стремятся к лидерству в арабском мире.

Кроме того, ОАЭ менее зависимы от высоких цен на нефть, так как для балансирования бюджета им достаточно 50 долларов за баррель, в то время как Саудовская Аравия нуждается в 90 долларах. Война на Ближнем Востоке также повлияла на это решение: ОАЭ пострадали от атак Ирана, что подтолкнуло их к пересмотру стратегии. Конфликт показал, что ОПЕК не может в одиночку стабилизировать рынок, а ОАЭ готовы инвестировать в наземные трубопроводы для обхода Ормузского пролива

