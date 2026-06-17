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Выступление Президента России Владимира Путина на торжественном приёме саммита Россия-АСЕАН в Казани

Международные Отношения / Политика News

Выступление Президента России Владимира Путина на торжественном приёме саммита Россия-АСЕАН в Казани
РоссияАСЕАНВладимир Путин
📆6/17/2026 8:05 PM
📰Президент России
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Владимир Путин выступил на торжественном приёме в Казани в рамках юбилейного саммита Россия-АСЕАН, посвящённого 35-летию отношений. Он подчеркнул значимость укрепления многопланового партнёрства с государствами Юго-Восточной Азии и историческую основу этого сотрудничества, включая вклад советского периода в поддержку стран региона. Глава государства отметил общие ценности и принципы, на которых строится взаимодействие, и выразил готовность к дальнейшему углублению стратегических связей в интересах безопасности и процветания.

Президент России Владимир Путин выступил на торжественном приёме в рамках саммит а Россия - АСЕАН в Казани. В своём обращении он подчеркнул значимость предстоящего саммит а, посвящённого 35-летнему юбилею отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

Путин отметил, что мероприятие собрало лидеров, глав правительств и ведущих политиков из всех 11 стран АСЕАН, что, по его мнению, демонстрирует взаимное стремление к укреплению партнёрства и выведению его на новый уровень. Он акцентировал важность утверждения Казанской декларации и Совместного плана действий, которые должны стать основой для углубления сотрудничества в политике, безопасности, экономике, торговле, инвестициях, культурной и гуманитарной сферах.

Глава государства обратил внимание на исторический вклад Советского Союза в поддержку народов Юго-Восточной Азии в период деколонизации, включая помощь в становлении государственности, экономики и обороноспособности, а также обучение десятков тысяч студентов из региона. Путин подчеркнул, что современное сотрудничество России и АСЕАН основано на общих нравственных ценностях, уважении национальной самобытности, культурно-цивилизационном разнообразии и принципах суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела.

Он заявил о готовности России к продолжению активной совместной работы в целях укрепления стратегического партнёрства, обеспечения безопасности, благополучия и процветания обеих сторон и всего Евразийского региона. В завершение выступления президент предложил тост за здоровье глав делегаций и всех присутствующих, за дальнейшее укрепление стратегического партнёрства, развитие и процветание стран, счастье и благополучие народов, а также за успех юбилейного саммита

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Президент России /  🏆 1. in RU

Россия АСЕАН Владимир Путин Казань Саммит Партнёрство 35-Летие Советский Союз Доколониальная Поддержка Казанская Декларация Совместный План Действий Евразия Безопасность Экономическое Сотрудничество Культурный Обмен

 

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