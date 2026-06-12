Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на встрече с Мексикой сравнила действия Израиля в Газе с апартеидом, что противоречит официальной позиции ЕС и привело к резкой реакции в Брюсселе. Рассматриваются меры вплоть до её отстранения от должности.

Глава дипломатии Евросоюз а Кая Каллас на закрытой встрече с мексика нскими представителями провела параллель между действиями Израиля в секторе Газа и политикой апартеид а, которая ранее существовала в Южно-Африканской Республике.

Данное сообщение было опубликовано изданием Euractiv. Указанное высказывание было сделано в рамках майского саммита ЕС и Мексики, что спровоцировало острую реакцию в Брюсселе. Один из европейских чиновников подчеркнул, что, хотя Евросоюз критикует действия Израиля, он тем не менее поддерживает принцип сосуществования двух государств. Было заявлено: сравнение с апартеидом неприемлемо и не соответствует официальной политике Евросоюза.

Это представляет собой серьезную проблему, если подобные заявления делаются официальным представителем ЕС на международной арене. По словам источников, в ходе переговоров с мексиканской стороной Каллас также выразила восхищение своей поездкой в Йоханнесбург, которая состоялась в прошлом году. В то же время, как отметили дипломаты, в системе Европейской службы внешних действий нет механизмов, позволяющих просто вызвать главу дипломатии для объяснений, несмотря на недопустимость подобных недипломатичных высказываний. Один из собеседников газеты охарактеризовал текущую ситуацию в Службе внешних действий как недееспособную.

Среди обсуждаемых мер рассматривается возможность лишения Каллас её должности, а её ведомства с многомиллиардным бюджетом - реальных рычагов влияния. Функции службы могут быть переданы непосредственно странам-членам Евросоюза





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