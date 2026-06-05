Парламентские выборы в Армении 7 июня проходят на фоне острого политического противостояния, обвинений в давлении и попытках снять с дистанции оппозиционного кандидата.

В Армении накануне внеочередных парламентских выборов разгорается скандал вокруг одного из фаворитов избирательной гонки. Российский миллиардер армянского происхождения Самвел Карапетян , лидер оппозиционного блока Сильная Армения , находится в Ереване под домашним арестом по обвинению в публичных призывах к насильственному захвату власти.

Это дело вызвало широкий резонанс, особенно после того, как другая политическая сила, близкая к правящему Гражданскому договору партия Республика, потребовала от Центральной избирательной комиссии снять блок Карапетяна с выборов. Заседание ЦИК назначено на 22:00 по местному времени, и его исход может кардинально изменить расстановку сил перед голосованием 7 июня. Представитель Республики Григор Аракелян обосновал требование непрозрачным финансированием кампании и давлением на граждан Армении за рубежом с целью их переезда на родину для участия в голосовании.

Эти обвинения стали кульминацией напряжённой предвыборной кампании, в которой силовые структуры едва ли не ежедневно публиковали оперативные материалы и записи прослушек о раздаче денег для подкупа избирателей. На основании этих материалов против функционеров Сильной Армении возбуждают уголовные дела, что лишь усиливает градус напряжения вокруг блока Карапетяна. Сам Карапетян и его сторонники категорически отвергают все обвинения, называя их политическим преследованием.

Они напоминают, что аналогичные скандалы возникали и в предыдущие избирательные кампании, но никогда не приводили к столь радикальным мерам, как требование аннулировать регистрацию списков. Особый резонанс вызвала публикация 19 мая документа, в котором утверждается, что в 1999 году в документах на выдачу Самвелу Карапетяну загранпаспорта местом его работы значился Информационный центр ФСБ РФ. Эта информация, по мнению критиков, ставит под сомнение его независимость от российских спецслужб.

Однако сам Карапетян назвал эти вбросы фальшивкой, а его адвокаты подали встречные иски о клевете. Согласно Избирательному кодексу Армении, требовать отмены регистрации конкурентов могут только партии, участвующие в выборах. ЦИК обязан рассмотреть жалобу до полудня 6 июня - дня тишины. По закону он не вправе самостоятельно аннулировать списки кандидатов по причине нарушений правил агитации или финансирования.

Если ЦИК сочтет доводы Республики вескими, он обязан обратиться в Административный суд, который и решит, носили ли нарушения грубый характер и могли ли существенно повлиять на исход голосования. Выборы в Армении проходят на фоне сближения страны с Евросоюзом и охлаждения отношений с Россией. Премьер-министр Никол Пашинян, чья партия Гражданский договор является фаворитом гонки, активно проводит прозападную политику, что вызывает недовольство Москвы. Российские СМИ обвиняют Ереван в попытках выйти из ОДКБ и пересмотреть военное сотрудничество.

В ответ армянские власти заявляют о давлении со стороны России, в том числе через использование бизнес-связей и информационных вбросов. Опросы показывают, что Сильная Армения Карапетяна занимала вторую строчку рейтинга после Гражданского договора, хотя и с большим отставанием. Однако скандалы могут отпугнуть часть избирателей или, наоборот, мобилизовать протестный электорат. Эксперты отмечают, что решение ЦИК по иску Республики станет тестом на независимость армянской судебной системы и её способность сопротивляться политическому давлению.

В любом случае, исход голосования определит не только будущее правительства, но и геополитический вектор Армении на ближайшие годы





dw_russian / 🏆 9. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Армения Выборы Пашинян Карапетян Скандал

United States Latest News, United States Headlines