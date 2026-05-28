Второй Западный окружной военный суд смягчил приговор генерал-майору запаса Анвару Галимуллину и двум другим фигурантам дела о хищении средств Минобороны в ЦАР.

Второй Западный окружной военный суд смягчил приговор генерал-майору запаса Анвару Галимуллину и двум другим фигурантам дела о хищении средств Минобороны в ЦАР . Об этом Вместе с Галимуллиным на скамье подсудимых оказались полковник Юрий Убогий и подполковник Иван Галючек.

Все трое служили в представительстве военного ведомства при Минобороны Центральноафриканской Республики. В ходе разбирательства подтвердилось, что с июля 2021-го по февраль 2023 года они в составе организованной группы присвоили почти три с половиной миллиона бюджетных рублей. Чтобы замести следы, в официальные бумаги вносились фиктивные сведения. Апелляционная инстанция убрала из вердикта дополнительное наказание в виде штрафа для всех осуждённых.

Кроме того, было учтено, что Галимуллин и Галючек частично погасили ущерб, вернув 200 и 160 тысяч соответственно. Оставшуюся сумму суд взыскал солидарно с Галимуллина и Убогого. Реального лишения свободы никто из фигурантов не получил. Им лишь запретили занимать руководящие должности на срок от одного года до двух лет.

Весь процесс они находились под подпиской о невыезде. Галимуллин был признан виновным в совершении служебного подлога и присвоении крупных сумм денежных средств. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы условно, сроком на два с половиной года. Период испытательного срока для генерала установлен в три года





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ЦАР Хищение Средств Минобороны Генерал-Майор Анвар Галимуллин

United States Latest News, United States Headlines