Вторая лига: обзор недели – проблемы с финансами, тренерские перестановки и голевая феерия

Обзор событий во Второй лиге: финансовые трудности в «Кубани», возможная смена тренера в «Шиннике», результативная игра и другие новости.

На этой неделе во Второй лиге LEON снова кипел футбол . Целых пять матчей «Золота» были сыграны в будни, в то время как представители «Серебра» провели свой «тройник» на прошлой неделе. Но даже без этого событий было предостаточно, включая тревожные сигналы о возможном исчезновении нескольких клубов. Неспокойно и в Лиге PARI: слухи о смене тренера в « Шинник е» летом, а «Чайка» может быть поглощена «Сочи».

«Волгарь» наконец-то проснулся, «Текстильщик» оступился, а «Велес» продолжает демонстрировать стабильность. Магия тура пришлась на середину недели, подарив зрителям гораздо больше забитых мячей по сравнению с предыдущими выходными. Команды «Золота» продемонстрировали прогресс, забив 14 голов в седьмом туре, в то время как в предыдущем туре было забито всего шесть мячей. Астраханский «Волгарь», вице-чемпион первого этапа «Золота», одержал свою первую победу, разгромив «Ленинградец» со счетом 3:0. Матч между «Машук-КМВ» и «Иртышом» завершился вничью (1:1), что стало седьмой подряд ничьей для команды Артура Садирова. Ивановский «Текстильщик» потерпел неожиданное поражение на домашнем стадионе от «Торпедо» из Миасса (2:3). Этим воспользовался «Велес», уверенно обыграв «Сибирь» (2:0) и поднявшись на первое место в таблице под руководством Алексея Стукалова. Внизу таблицы без изменений: «Калуга» продолжает находиться в зоне вылета, сыграв вничью с «Родиной-2» (1:1). Тренер «Тюмени» заплатил за свои слова, касающиеся команды Виктора Булатова.\На прошлой неделе завершился «тройник» в «Серебре». Удивительная «Алания» Дмитрия Фомина укрепила свои позиции в лидерах, набрав 19 очков из 21 возможных. Рядом с ними расположилось «Динамо-2» под руководством Павла Алпатова. Замыкают таблицу ставропольское «Динамо», «Кубань» и «Зенит-2». «Тюмень», которая еще недавно играла в Первой лиге, занимает шестое место, набрав всего восемь очков из 21. Сейчас командой руководит Тимур Касимов, назначенный главным тренером после ухода Сергея Попкова в первой части сезона, после которого команда вылетела из «Золота». Бывший тренер вратарей активно продвигает культуру трэш-тока во Второй лиге. После матча с кировским «Динамо» (1:1) Касимов заявил на пресс-конференции, что ему обидно, что они не смогли победить «такого слабого соперника». Спустя несколько дней «Тюмень» проиграла пермскому «Амкару» (2:0). Кировское «Динамо», которым руководит экс-игрок «Спартака» Виктор Булатов, разгромило «Кубань» (4:0), обойдя «Тюмень» в турнирной таблице. Это уже не первое публичное высказывание Касимова, вызвавшее вопросы. Ранее, в марте, он заявил, что его команда — сильнейшая в «Серебре».\Ситуация вокруг «Кубани» стремительно выходит за рамки спортивной повестки и все больше приобретает финансово-криминальный оттенок. Общий долг клуба оценивается в 60-70 миллионов рублей, при этом значительная часть приходится на неустойки, которые продолжают расти. Задержки зарплат, долги по премиальным и проблемы с базовыми расходами, включая логистику, стали обыденностью. Команда отправилась в Киров на автобусе (34 часа в одну сторону) из-за долгов перед перевозчиками. Суд требует от бывшего главы «Кубани» 198 миллиардов рублей. Ключевой удар по финансовому положению клуба нанес арест бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, которого связывают с финансированием «Кубани». По данным следствия, через связанные структуры могли проходить крупные суммы, а часть средств выводилась. На этом фоне особенно контрастно выглядит текущее положение самой «Кубани», где не хватает денег на элементарное функционирование. Внутри клуба прошло собрание, но конкретики нет, все упирается в возможную встречу с региональными властями и поиск нового финансирования. Ранее ожидался приход инвестора, но эти договоренности были связаны именно с фигурой Коробки, и теперь все под большим вопросом. При этом команда доиграет сезон, а вот что будет дальше — неясно. Под угрозой также оказался ПСК из станицы Динской, выступающий во Второй лиге «Б». Коробка был главным вдохновителем проекта, так как он родился в Динском районе. По информации журналиста Сергея Ильева, «Шинник» не планирует продлевать контракт с Артёмом Булойчиком, который истекает летом. Главная претензия к тренеру – стиль игры команды. «Шинник» остается одной из самых закрытых и прагматичных команд Первой лиги, забив всего 22 мяча, при этом с игры – лишь пять голов. Стандарты принесли ярославцам 17 забитых мячей, но и пропускает команда Булойчика крайне мало. Полузащитник «Урала-2» Илья Скоропупов дал яркое интервью





