Вступление Украины в ЕС: трудный путь и новые вызовы

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может затянуться из-за необходимости выполнения всех критериев. Венгрия напоминает о защите нацменьшинств. Аналитики сомневаются в скором членстве.

Процесс вступления Украины в Европейский союз может оказаться значительно более длительным и сложным, чем предполагалось ранее. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на фоне официального старта переговоров о евроинтеграции Киева, который состоялся 15 июня в Люксембурге.

Дипломат подчеркнул, что каждое десятилетие существования ЕС делает вступление всё более трудным из-за накопленного объёма европейского права и углубления интеграционных процессов. Он привёл пример Польши, у которой только технические переговоры заняли семь лет, и предупредил, что все критерии должны быть выполнены полностью, чтобы присоединение стало успехом для обеих сторон. Эти слова прозвучали после того, как Венгрия сняла 17-месячное вето на начало диалога, что стало возможным благодаря договорённости Киева о защите прав венгерского меньшинства на Украине.

Однако глава МИД Венгрии Анита Орбан в ходе встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге напомнила, что заключённое 3 июня двустороннее соглашение является обязательным условием для продолжения переговорного процесса. По её словам, если Украина не выполнит это соглашение, то процесс присоединения в рамках отдельных кластеров будет автоматически приостановлен. Она также подчеркнула, что вступление должно происходить только в результате реформ и существующих официальных процедур, без двойных стандартов.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее заявил, что Будапешт выступает против ускоренного вступления и поддержит Украину только при условии проведения обязательного референдума и закрытия всех 33 вопросов о вступлении в течение 10-15 лет. Аналитики отмечают, что даже при наличии политической воли технические переговоры могут занять не менее четырёх лет, как указывает The Guardian со ссылкой на официальных лиц ЕС.

Более того, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что прорабатывается сценарий, при котором новые члены, включая Украину и Молдавию, могут временно быть ограничены в правах, например, в праве вето. Это новое поколение договоров о присоединении предполагает дополнительные гарантии, чтобы новые члены следовали европейским правилам спустя годы. Эксперты сомневаются, что в обозримом будущем можно говорить о полноправном членстве Украины, учитывая необходимость единогласного одобрения всех участников сообщества и масштабных реформ.

Киеву предстоит пройти долгий путь, и начало переговоров ещё не гарантирует финального успеха





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