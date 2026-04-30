Head Topics

Встреча Президента с представителями Республики Дагестан: Обсуждение кадровых вопросов и последствий паводков

Политика И Общество News

Встреча Президента с представителями Республики Дагестан: Обсуждение кадровых вопросов и последствий паводков
Владимир ПутинРеспублика ДагестанСергей Меликов
📆4/30/2026 4:23 PM
📰Президент России
168 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 98% · Publisher: 68%

Президент Владимир Путин провел встречу с представителями Республики Дагестан, на которой обсуждались вопросы смены руководства республики и ликвидации последствий весенних паводков. Особое внимание было уделено поиску кандидата на должность главы Дагестана, обладающего необходимыми качествами и пользующегося доверием населения.

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с представителями Республики Дагестан, посвященную двум ключевым вопросам: кадровым изменениям в руководстве республики и текущей ситуации, связанной с последствиями весенних паводков.

Встреча, состоявшаяся 30 апреля 2026 года, стала площадкой для обсуждения перспектив развития региона и выбора нового главы Дагестана. Президент подчеркнул важность преемственности и учета специфики многонационального состава республики при принятии кадровых решений. В начале встречи Владимир Путин обозначил необходимость обсуждения кадрового вопроса, связанного с истекающим сроком полномочий действующего главы Республики Дагестан, Сергея Алимовича Меликова. Президент выразил благодарность Сергею Меликову за проделанную работу и отметил его вклад в развитие региона.

Однако, в связи с переходом Сергея Меликова на другую должность, встал вопрос о назначении нового руководителя республики. Владимир Путин подчеркнул, что новый глава должен обладать рядом ключевых качеств: способностью эффективно решать стоящие перед регионом задачи, глубоким пониманием текущей ситуации и накопленного опыта, а также, что особенно важно, пользоваться уважением и доверием населения. Президент отметил, что Дагестан является уникальным регионом, в котором отражаются все аспекты этнического многообразия Российской Федерации. В связи с этим, процедура назначения главы республики имеет особый характер.

Новый руководитель избирается депутатами Народного Собрания по представлению Президента Российской Федерации. Прежде чем вносить кандидатуру, Президент решил провести консультации с представителями Дагестана, чтобы учесть их мнение и пожелания. Встреча собрала уважаемых людей, которые, несмотря на текущее место работы, включая депутатов Государственной Думы, посвятили свою жизнь развитию родного Дагестана. Владимир Путин подчеркнул, что его встреча с представителями Дагестана направлена на открытый диалог и учет мнения всех заинтересованных сторон.

Он выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся найти достойного кандидата, способного обеспечить дальнейшее процветание республики. Помимо кадрового вопроса, на встрече обсуждалась ситуация с последствиями весенних паводков. Президент хотел получить информацию о ходе работ по ликвидации последствий стихийного бедствия и оказанию помощи пострадавшим. Он подчеркнул важность оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и обеспечения безопасности населения.

Участники встречи поделились своим видением ситуации и предложили конкретные меры по преодолению последствий паводков. В ходе обсуждения были затронуты вопросы восстановления инфраструктуры, оказания материальной помощи пострадавшим и предотвращения подобных ситуаций в будущем. Президент внимательно выслушал мнения участников встречи и дал соответствующие поручения ответственным должностным лицам. Встреча проходила в конструктивной и доверительной атмосфере, что позволило обсудить все актуальные вопросы и наметить пути их решения.

Президент выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с представителями Республики Дагестан в интересах развития региона и всей Российской Федерации. Он подчеркнул, что Дагестан играет важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в стране, и что федеральные власти будут оказывать всестороннюю поддержку региону в решении стоящих перед ним задач. Встреча продемонстрировала приверженность Президента Российской Федерации принципам открытости и диалога при принятии важных решений, касающихся развития регионов страны

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Президент России /  🏆 1. in RU

Владимир Путин Республика Дагестан Сергей Меликов Паводки Кадровые Назначения Народное Собрание Многонациональность Региональное Развитие

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-03 20:48:23