Встречает Китай: Владимиру Путину и его китайскому коллеге состоялись переговоры

В основной день официального визита Владимира Путина в Китай состоялись переговоры в узком и расширенном составах. Переговоры лидеров двух стран начались с беседы в узком составе, позже присоединились члены делегаций. Общение продлилось около трех часов. По итогам стороны заключили порядка сорока соглашений. Товарооборот между Россией и КНР в прошлом году приблизился к 240 миллиардам долларов. И эта сумма, как ожидается, будет расти. Одна из главных сфер сотрудничества — энергетика. Примеры успешных совместных проектов — атомные электростанции на побережье Желтого моря, где работают энергоблоки российского производства. Россия остается и надежным поставщиком сырья. В прошлом году Москва поставила в КНР более 100 миллионов тонн нефти и почти 50 миллиардов кубометров газа. Президент РФ: «Росту встречной торговли заметно содействовали и современные предприятия в России и в Китае. Скоординированные шаги по переводу расчетов между ними, между нашими странами в целом в национальных валютах имели серьезное значение. Как результат, практически всеоперации выполняются в рублях и юанях. То есть, по сути, у нас выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая защищена от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках». Увеличиваются и туристические потоки. В прошлом году в КНР побывали более двух миллионов россиян, а Россию посетили свыше миллиона гостей из Китая. Точки соприкосновения и в гуманитарной сфере — концерты, выставки, кинопоказы. Москва и Пекин подчеркивают: проверенные временем связи становятся всё крепче. Встречает Китай. Это само по себе свидетельствует о высоком уровне и особом характереотношений. Только что у меня с президентом Путиным состоялись дружеские и плодотворные переговоры, прошел стратегический диалог по широкому спектру важнейших тематик. Нами подписано совместное заявление Китай — Россия о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

