Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, в ходе которой обсудил участие чеченских бойцов в специальной военной операции, демографическую ситуацию в регионе и перспективы дальнейшего развития республики. Путин высоко оценил вклад Чечни в СВО и отметил высокие показатели рождаемости в регионе, назвав их примером для других субъектов РФ. Кадыров заявил о готовности баллотироваться на новый срок.

Москва, 29 апреля – Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым в российской столице. Встреча, состоявшаяся в Кремле, была посвящена обсуждению широкого спектра вопросов, касающихся социально-экономического развития Чеченской Республики, а также участия чеченских добровольцев в специальной военной операции.

В начале беседы Владимир Путин выразил искреннюю благодарность народу и руководству Чеченской Республики за значительный вклад в проведение специальной военной операции. Президент особо отметил мужество, героизм и самоотверженность чеченских бойцов, подчеркнув, что они демонстрируют достойные образцы воинской доблести на передовой. Он отметил, что вклад Чечни в общее дело защиты национальных интересов России является неоценимым.

Рамзан Кадыров, в свою очередь, предоставил президенту подробный отчет о численности чеченских добровольцев, принимающих участие в СВО, уточнив, что на данный момент более 70 тысяч бойцов из Чеченской Республики находятся в зоне проведения специальной военной операции. Он подчеркнул, что все они готовы и дальше выполнять поставленные задачи с максимальной отдачей и преданностью. Кадыров также доложил о мерах, предпринимаемых в республике по поддержке семей военнослужащих и оказанию помощи пострадавшим в ходе СВО.

В ходе встречи особое внимание было уделено демографической ситуации в Чеченской Республике. Владимир Путин отметил исключительно высокие показатели рождаемости в регионе, назвав их примером для других субъектов Российской Федерации. Президент подчеркнул, что стабильный рост населения является одним из ключевых факторов обеспечения устойчивого развития страны и укрепления ее демографической безопасности. Он выразил надежду, что другие регионы Российской Федерации возьмут на вооружение чеченский опыт в области стимулирования рождаемости и поддержки семьи.

Путин заявил, что федеральные власти будут всячески поддерживать усилия Чеченской Республики в этом направлении, выделяя необходимые ресурсы и разрабатывая соответствующие программы. Он отметил, что если бы во всех регионах страны наблюдался такой же уровень рождаемости, как в Чечне, то демографические проблемы и вызовы, стоящие перед Россией, были бы значительно менее острыми. Рамзан Кадыров, в свою очередь, заверил президента, что руководство республики будет и впредь уделять приоритетное внимание вопросам демографии и семейной политики.

Он доложил о реализуемых в Чечне программах поддержки материнства и детства, а также о мерах, направленных на повышение престижа семьи и укрепление традиционных ценностей. Кадыров также отметил, что в республике созданы все условия для комфортной жизни и воспитания детей. В завершение встречи Рамзан Кадыров выразил готовность баллотироваться на новый срок на посту главы Чеченской Республики.

Он заверил Владимира Путина, что в случае поддержки со стороны народа и получения мандата доверия, он продолжит служить России и народу Чечни с полной самоотдачей и преданностью. Кадыров подчеркнул, что его главная цель – дальнейшее укрепление единства и процветания Чеченской Республики, а также повышение благосостояния ее жителей. Он пообещал президенту, что не подведет его ожиданий и будет работать на благо страны и народа.

Владимир Путин, в свою очередь, выразил уверенность в том, что Рамзан Кадыров и в дальнейшем будет успешно руководить Чеченской Республикой, обеспечивая ее стабильное развитие и укрепление позиций в составе Российской Федерации. Президент отметил, что он высоко ценит личные качества Рамзана Кадырова, его профессионализм и преданность интересам России. Встреча прошла в конструктивной и дружественной атмосфере, подтвердив прочные союзнические отношения между президентом Российской Федерации и главой Чеченской Республики.

Отдельно стоит отметить, что ранее Рамзан Кадыров был удостоен ордена I степени «За особый вклад в развитие цементной промышленности РФ», что свидетельствует о его разносторонней деятельности и вкладе в развитие различных отраслей экономики страны





Владимир Путин Рамзан Кадыров Чеченская Республика Специальная Военная Операция Демография

