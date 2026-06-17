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Встреча Владимира Путина и Хюсейна Фидана в Казани

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Встреча Владимира Путина и Хюсейна Фидана в Казани
Владимир ПутинХюсейн ФиданРоссия
📆6/17/2026 8:07 PM
📰Президент России
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Российский Президент Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Турции Хюсейном Фиданом в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала в Казани. Встреча проходила в атмосфере дружеского общения и сотрудничества.

С российской стороны во встрече также приняли участие Министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Президента Юрий Ушаков. Встреча прошла в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала в Казани.

Российский Президент Владимир Путин приветствовал министра иностранных дел Турции Хюсейна Фидана, отметив, что отношения между странами развиваются по восходящей и что их контакты перестали быть чисто формальными, а стали действительно дружескими. Путин также выразил благодарность за возможность встретиться с Фиданом на полях мероприятия и обсудить текущие вопросы, представляющие интерес для обеих стран. Фидан, в свою очередь, поблагодарил Путина за предоставленную возможность, отметив, что это очень важно для региона и мира в целом.

Он также подчеркнул, что в регионе очень насыщенная международная повестка дня и что опыт Путина в этом плане имеет большое значение. Встреча проходила в атмосфере дружеского общения и сотрудничества, что является важным шагом в развитии отношений между Россией и Турцией

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Владимир Путин Хюсейн Фидан Россия Турция Отношения

 

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