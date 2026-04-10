Встреча в США: Финансовые риски ИИ Anthropic и его влияние на банковский сектор

Министр финансов США Скотт Бессент встретился с руководителями крупнейших американских банков для обсуждения киберрисков, связанных с ИИ Anthropic. Параллельно, в Великобритании ИИ используется для подготовки законодательных актов. Российские инженеры разработали дешевый беспилотник с ИИ для логистики и медицины.

Министр финансов США Скотт Бессент на текущей неделе организовал встречу с руководителями ведущих американских банков, центральной темой которой стали киберриски, связанные с передовой моделью искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic . Об этом стало известно из публикации в газете Financial Times (FT), датированной 10 апреля. В совещании приняли участие ключевые фигуры банковского сектора, включая руководителей Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs и Wells Fargo.

Присутствовал также председатель Федеральной резервной системы, Джером Пауэлл. Джейми Даймон, глава JPMorgan Chase, был приглашен, но, к сожалению, не смог принять участие. Основной целью встречи, инициированной Бессентом, было обеспечение осведомленности банков о потенциальных киберугрозах и подтверждение принятия ими необходимых мер для защиты своих систем. Особое беспокойство вызывает способность новейшей модели Anthropic идентифицировать уязвимости в кибербезопасности, которые могут быть успешно эксплуатированы киберпреступниками. Это подчеркивает растущую потребность в адаптации и усилении киберзащиты в свете стремительного развития ИИ и его интеграции в различные сферы деятельности, включая финансовый сектор. Участники совещания, вероятно, обсудили конкретные стратегии и протоколы, направленные на смягчение рисков, связанных с использованием ИИ, а также обмен опытом и лучшими практиками в области кибербезопасности. Несомненно, внимание было уделено вопросам мониторинга, обнаружения и реагирования на киберугрозы, а также обучению персонала и повышению осведомленности о новых вызовах. \В параллельном ключе, события развиваются и в других странах. Например, 9 апреля журнал New Statesman сообщил о применении технологий искусственного интеллекта в процессе разработки законодательных актов в Великобритании. ИИ был задействован в работе над подготовкой доклада о бюджетных расходах, который планируется представить летом 2025 года. Этот пример наглядно демонстрирует растущую тенденцию к интеграции ИИ в государственное управление и принятие решений, что может привести к повышению эффективности и оптимизации процессов. Использование ИИ в данной области позволяет анализировать большие объемы данных, выявлять тенденции и предлагать обоснованные рекомендации, что, в свою очередь, способствует более качественной разработке и принятию законодательных актов. Разумеется, внедрение ИИ в эту сферу также требует тщательного рассмотрения вопросов этики, прозрачности и ответственности, чтобы избежать возможных рисков и предвзятостей. Важно обеспечить, чтобы ИИ использовался в интересах общества и не приводил к дискриминации или нарушению прав человека. Необходимо разработать четкие правила и механизмы контроля, чтобы гарантировать, что ИИ работает справедливо и беспристрастно. \В дополнение к вышесказанному, стоит отметить еще один интересный пример развития технологий. Российские инженеры продемонстрировали успехи в создании сверхдешевого беспилотника Октокоптер, разработанного с использованием технологий искусственного интеллекта. Ожидается, что этот беспилотник найдет широкое применение в логистике и экстренной медицине, открывая новые возможности для оптимизации процессов и оказания помощи. Низкая стоимость и высокая функциональность Октокоптера делают его привлекательным решением для различных задач, включая доставку грузов, мониторинг окружающей среды и оказание медицинской помощи в труднодоступных районах. Применение ИИ в разработке и управлении этим беспилотником позволяет оптимизировать его работу, повысить эффективность и обеспечить безопасность полетов. Эти примеры наглядно демонстрируют разнообразие и стремительное развитие технологий искусственного интеллекта в различных областях, от финансового сектора до государственного управления и разработки беспилотных летательных аппаратов. Это подчеркивает необходимость постоянного мониторинга, адаптации и развития навыков для успешного использования этих технологий и минимизации связанных с ними рисков. Все важные новости, как всегда, оперативно и подробно освещаются в канале «Известия» в мессенджере МАХ





Минфин США провел экстренное совещание с банками из-за новой модели ИИМинистр финансов США созвал руководителей крупнейших американских банков для обсуждения рисков, связанных с выпуском новой модели ИИ компании Anthropic, выявившей тысячи уязвимостей в ПО. Во встрече участвовали представители Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo и председатель ФРС. Обсуждались риски, связанные с передовыми возможностями выявления уязвимостей, которые могут быть использованы злоумышленниками.

