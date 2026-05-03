Вспышка хантавируса на круизном лайнере привела к смертям

На круизном судне MV Hondius, находящемся у побережья Кабо-Верде, зафиксирована вспышка хантавируса, приведшая к гибели нескольких пассажиров. Инфекция быстро распространяется на борту, вызывая серьезную обеспокоенность у медицинских служб и Всемирной организации здравоохранения.

Круизное судно MV Hondius, рассчитанное на пере воз ку 170 пассажиров и 70 членов экипажа, столкнулось с серьезной вспышкой инфекционного заболевания во время экзотического круиза по отдаленным островам.

Идиллическое путешествие обернулось трагедией после того, как на борту был зафиксирован первый случай острого респираторного заболевания у 70-летнего мужчины. К сожалению, мужчина скончался прямо на борту судна, и его тело было доставлено на остров Святой Елены для проведения необходимых процедур. Ситуация усугубилась, когда 69-летняя супруга погибшего также заболела. Женщина была экстренно эвакуирована в больницу Йоханнесбурга в Южной Африке, однако, несмотря на все усилия врачей, спасти ее жизнь не удалось.

Это стало второй подтвержденной смертью, связанной с загадочной инфекцией на борту MV Hondius. Еще один пассажир судна также стал жертвой вируса, а 69-летний гражданин Великобритании в настоящее время находится в критическом состоянии в реанимации южноафриканской больницы. Лабораторные исследования подтвердили, что у него диагностирован хантавирус – опасное вирусное заболевание, которое может приводить к тяжелым последствиям. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердил информационному агентству AFP, что на борту лайнера были зафиксированы многочисленные случаи тяжелого острого респираторного заболевания.

Инфекция, по всей видимости, активно распространяется среди пассажиров и экипажа. Помимо подтвержденных случаев, медицинские работники подозревают заражение у еще нескольких человек, что вызывает серьезную обеспокоенность. На данный момент MV Hondius находится у побережья Кабо-Верде, где медицинские службы рассматривают вопрос о возможной изоляции заболевших в местных клиниках. Смертность при тяжелой лёгочной форме хантавируса может достигать 40%, что делает эту инфекцию особенно опасной.

Коварство вируса заключается в том, что на начальных стадиях он маскируется под обычную простуду, проявляясь в виде высокой температуры, ломоты в теле и общей слабости. Человек может ошибочно полагать, что подхватил обычную острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ). Однако, когда болезнь резко обостряется, легкие быстро заполняются жидкостью, что значительно затрудняет лечение и снижает шансы на выживание пациента. ВОЗ пока воздерживается от комментариев относительно того, каким образом вирус попал на борт MV Hondius.

Обычно хантавирус передается человеку при контакте с грызунами или их экскрементами. Однако, в исключительно редких случаях возможна и передача инфекции от человека к человеку, что делает ситуацию еще более сложной и требует тщательного расследования. Ранее, портал Life.ru сообщал о другой потенциальной угрозе для туристов – вирусе Нипах, который также может представлять серьезную опасность для здоровья. Этот вирус передается, в том числе, через немытые продукты питания, что подчеркивает важность соблюдения правил гигиены во время путешествий.

Власти и медицинские организации призывают туристов быть особенно осторожными и внимательными к своему здоровью, а также соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения опасными инфекциями. Ситуация на борту MV Hondius остается напряженной, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от эффективности принимаемых мер по локализации и лечению вспышки хантавируса. Судьба пассажиров и экипажа судна, а также дальнейший маршрут круиза, остаются неопределенными. Необходимо провести тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем и обеспечить безопасность путешественников





