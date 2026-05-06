Вспышка хантавируса на круизном лайнере в Аргентине: экстренная проверка грызунов в Ушуайе

Аргентинские власти проводят исследование грызунов на Огненной Земле после смертельных случаев заражения андским штаммом хантавируса на борту лайнера MV Hondius.

Аргентинское министерство здравоохранения объявило о начале экстренных мероприятий по мониторингу природной среды в провинции Огненная Земля. Поводом для таких решительных действий стала тревожная вспышка инфекционного заболевания на борту роскошного круизного лайнера MV Hondius.

Судно, которое начинало свой путь из города Ушуайя, стало местом заражения нескольких человек опасным вирусом, известным как хантавирус. Ситуация осложняется тем, что первые признаки болезни проявились у супружеской пары из Нидерландов, чье состояние стремительно ухудшилось. К сожалению, эта пара, а также еще один пассажир скончались, в то время как четвертый пострадавший в настоящее время находится в критическом состоянии в одной из клиник Йоханнесбурга.

Всего на борту было зафиксировано восемь случаев заражения, что вызвало серьезную обеспокоенность медицинских служб и потребовало немедленного вмешательства. В связи с возникшим инцидентом специалисты из авторитетного Института имени Мальбрана отправляются в Ушуайю. Их основной задачей станет отлов и тщательное исследование местных грызунов в тех районах, где могли находиться заболевшие до или во время пребывания в городе. Ученые стремятся выяснить, существуют ли в данной местности природные резервуары вируса, которые могли стать источником заражения.

Стоит отметить, что с 1996 года в Аргентине действует строгий регламент обязательного информирования о любых случаях заболевания хантавирусом, однако на Огненной Земле за все эти десятилетия подобных фактов зафиксировано не было. Это делает текущую ситуацию аномальной и требующей глубокого анализа. По данным министерства, на лайнере была выявлена вспышка именно андского штамма хантавируса.

Эта специфическая разновидность возбудителя обычно встречается в других провинциях, таких как Чубут, Рио-Негро и Неукен, а также на южных территориях Чили, что ставит перед исследователями вопрос о путях перемещения вируса и возможных экологических изменениях. Особенности хантавируса делают его особенно опасным и трудноуловимым. Инкубационный период инфекции может растянуться на несколько недель, что значительно затрудняет своевременную диагностику и изоляцию новых больных.

В попытках сдержать распространение инфекции внутри судна, команда ввела жесткие ограничения: всем пассажирам, которых на борту около ста пятидесяти человек, было предписано оставаться в своих каютах до выяснения всех обстоятельств. Среди членов экипажа корабля находится один гражданин Российской Федерации, чье состояние и статус мониторятся медицинским персоналом. Ситуация на MV Hondius привлекла внимание не только местных властей, но и международного сообщества, так как закрытые пространства круизных лайнеров могут способствовать быстрому распространению патогенов.

Ранее в зарубежной прессе, в частности в газете Daily Mail, публиковались мнения британских экспертов, которые предупреждали о потенциальной опасности хантавируса в глобальном масштабе. По мнению ряда специалистов, при определенных условиях этот вирус может спровоцировать новую масштабную пандемию, сравнимую по своим разрушительным последствиям с предыдущими глобальными эпидемиями. Именно поэтому обнаружение вируса в новом географическом регионе, таком как Огненная Земля, вызывает столь серьезную реакцию.

Борьба с данной инфекцией требует не только оперативного медицинского вмешательства, но и комплексного подхода к контролю популяций грызунов, которые являются основными переносчиками заболевания. Власти Аргентины делают все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее распространение патогена и обеспечить безопасность всех людей, находившихся в контакте с заболевшими, используя все доступные ресурсы эпидемиологического надзора





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Хантавирус Аргентина MV Hondius Эпидемиология Ушуайя

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Смертельная вспышка хантавируса на круизном лайнере в АтлантикеТри человека погибли, семь заражены хантавирусом на круизном судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ сообщает о критическом состоянии одного пациента в ЮАР.

Read more »

Власти Нидерландов готовятся к эвакуации пассажиров круизного судна с хантавирусомВ Нидерландах готовятся принять троих пассажиров круизного судна MV Hondius с подозрением на хантавирус, включая одного гражданина королевства. Эпидемиологи оценивают состояние здоровья, а ВОЗ сообщила о семи зараженных, трое из которых скончались. Пассажирам приказано оставаться в каютах из-за риска распространения инфекции.

Read more »

Испания согласилась принять круизное судно MV Hondius из-за вспышки хантавирусаИспанские власти приняли решение допустить в один из портов на Канарских островах нидерландское круизное судно MV Hondius, на борту которого зафиксирована вспышка хантавируса. Об этом 5 мая сообщило издание El Confidencial.

Read more »

Пассажир судна MV Hondius сообщил о спокойной обстановке на бортуОбстановка на борту круизного судна M/V Hondius остается спокойной. Люди относятся к ситуации серьезно, но без паники, а также стараются соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски. Об этом 6 мая сообщил «Известиям» пассажир судна Касем ибн Хаттут.«Ситуация на судне остается очень спокойной.

Read more »

Вспышка хантавируса на круизном лайнере MV HondiusНа борту лайнера MV Hondius, следовавшего из Южной Америки в Африку, зафиксирована вспышка смертельно опасного хантавируса. Из 147 человек семь заразились, трое скончались. Судно направляется в Испанию для дезинфекции и проведения эпидемиологического расследования.

Read more »

AFP: лайнер MV Hondius со вспышкой хантавируса покинул воды Кабо-ВердеКруизный лайнер MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, покинул воды Кабо-Верде и следует на Канарские острова.

Read more »