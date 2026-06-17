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Временное снижение биржевых продаж бензина и борьба с картелем на топливном рынке

Экономика News

Временное снижение биржевых продаж бензина и борьба с картелем на топливном рынке
Биржевые Продажи БензинаНормативНефтяные Компании
📆6/17/2026 4:15 PM
📰Vedomosti
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Профильные ведомства и нефтяные компании готовят решение о временном снижении норматива биржевых продаж бензина с 15% до 10% для обеспечения социально значимых потребителей. Создан штаб по координации перевозок, а также ведется расследование возможного картельного сговора на бирже.

Совместно профильными ведомствами и нефтяными компаниями разрабатывается решение о временном снижении норматив ов биржевых продаж бензина. Если ранее компании обязаны были продавать на бирже не менее 15% от объема производства, то предлагается уменьшить эту долю до 10%.

Высвобождающиеся объемы топлива планируется перенаправить для обеспечения сельхозпроизводителей и других социально значимых потребителей. Новый норматив предполагается ввести на три месяца - с июля по сентябрь 2026 года включительно. При этом обязательные нормы продаж дизельного топлива на бирже останутся без изменений. Для координации перевозок нефтепродуктов создан специальный штаб.

Его основная задача - обеспечить стабильную и бесперебойную доставку нефтяных грузов с учетом текущей оперативной обстановки. Особое внимание уделяется снабжению аэропортов авиакеросином, что критически важно для функционирования авиатранспорта. В компаниях отмечают, что логистика выстраивается так, чтобы не допустить дефицита топлива в любых регионах. Перевозки организуются с учетом максимальных возможностей транспортной инфраструктуры, включая нефтепродуктопроводы, железнодорожные станции и автомобильные терминалы.

Параллельно правоохранительные органы ведут расследование по фактам возможного картельного сговора на биржевых торгах нефтепродуктами. По данным ведомства, ряд компаний подозревается в регулярной перепродаже бензина и дизельного топлива по завышенным ценам. Целью таких действий, предположительно, является получение сверхприбыли в особо крупном размере. Это расследование направлено на выявление нарушений антимонопольного законодательства и обеспечение transparentности ценового регулирования на топливном рынке.

Комплекс мер, включающий как регулирование объемов продаж, так и борьбу с сговорами, призван стабилизировать внутренний рынок и защитить интересы конечных потребителей

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Биржевые Продажи Бензина Норматив Нефтяные Компании Социально Значимые Потребители Координация Перевозок Авиакеросин Картельный Сговор Антимонопольное Расследование

 

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