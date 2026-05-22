Врач-психотерапевт Антон Гребенюков объяснил, как отличить эмоциональное выгорание от депрессии

При выгорании человек испытывает усталость и становится раздражительным, а при депрессии он теряет интерес ко всему, что доставляло удовольствие, сообщил РИА Новости врач-психотерапевт, психиатр клиники"СОВА" Антон Гребенюков.

"При выгорании чаще человек находится в усталости, раздражительности, когда депрессия подразумевает утрату интереса ко всему, что было приятно, дорого и доставляло удовольствие", - рассказал Гребенюков. Врач объяснил, что эмоциональное выгорание завязано на профессиональной среде, а депрессия, хоть тоже бывает реактивной, реже привязана именно к работе или учебе.

"Простыми словами это можно сформулировать так: - выгорание:"работу видал в гробу, а вот на рыбалочку с кайфом"; депрессия:"не вижу смысла ни в работе, ни в рыбалке, ни мыть голову с утра и чистить зубы, плохо ем, плохо сплю". Депрессия – это уже повод обратиться за помощью к врачу-психотерапевту", - добавил собеседник агентства.





