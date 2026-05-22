Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

Врач-психотерапевт Антон Гребенюков объяснил, как отличить эмоциональное выгорание от депрессии

Health News

Врач-психотерапевт Антон Гребенюков объяснил, как отличить эмоциональное выгорание от депрессии
ПсихотерапияВыгораниеДепрессия
📆5/22/2026 12:58 AM
📰РИА Новости
57 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 47% · Publisher: 59%

Врач-психотерапевт Антон Гребенюков сообщил, что при выгорании человек испытывает усталость и раздражительность, а при депрессии теряет интерес ко всему, что доставляло удовольствие. Он объяснил, что эмоциональное выгорание чаще связано с профессиональной средой, а депрессия реже привязана к работе или учебе.

Врач-психотерапевт Антон Гребенюков сообщил, что при выгорании человек испытывает усталость и раздражительность. Эмоциональное выгорание чаще связано с профессиональной средой, а депрессия реже привязана к работе или учебе.

При выгорании человек испытывает усталость и становится раздражительным, а при депрессии он теряет интерес ко всему, что доставляло удовольствие, сообщил РИА Новости врач-психотерапевт, психиатр клиники"СОВА" Антон Гребенюков.

"При выгорании чаще человек находится в усталости, раздражительности, когда депрессия подразумевает утрату интереса ко всему, что было приятно, дорого и доставляло удовольствие", - рассказал Гребенюков. Врач объяснил, что эмоциональное выгорание завязано на профессиональной среде, а депрессия, хоть тоже бывает реактивной, реже привязана именно к работе или учебе.

"Простыми словами это можно сформулировать так: - выгорание:"работу видал в гробу, а вот на рыбалочку с кайфом"; депрессия:"не вижу смысла ни в работе, ни в рыбалке, ни мыть голову с утра и чистить зубы, плохо ем, плохо сплю". Депрессия – это уже повод обратиться за помощью к врачу-психотерапевту", - добавил собеседник агентства. Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

РИА Новости /  🏆 16. in RU

Психотерапия Выгорание Депрессия Врач-Психотерапевт Клиника \СОВА\ РИА Новости

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-22 03:58:49