Вратарь Кабо-Верде расплакался после матча чемпионата мира

Вратарь Кабо-Верде Возинья расплакался после матча чемпионата мира против Испании. Причиной стала не только игра, но и семейная история. Его мать не смогла приехать на матч из-за дороговизны визы в США.

После матч а чемпионата мира против Испании вратарь Кабо-Верде Возинья расплакался. Причиной стала не только игра, но и семейная история . Его мать не смогла приехать на матч из-за дороговизны визы в США .

Возинья признался, что хотел бы разделить этот день с матерью и покойной бабушкой. Слезы смешались с радостью после матча, поскольку самый важный человек не смог увидеть его главный футбольный вечер с трибуны. Эта история стала напоминанием о дороговизне ЧМ-2026 для болельщиков. Турнир проходит сразу в трёх странах - США, Канаде и Мексике, а поездки между городами требуют больших расходов на визы, перелёты, жильё и билеты.

Для фанатов из небольших и небогатых стран это особенно болезненно. Даже если сборная впервые получает шанс сыграть на мировом уровне, поддержать её лично могут далеко не все: сама дорога до стадиона превращается в отдельное финансовое испытание. На этом фоне ничья Кабо-Верде с Испанией стала не просто спортивной сенсацией. Для Возиньи это был матч всей жизни - но без человека, ради которого он больше всего хотел сыграть





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