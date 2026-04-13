Врач-ортодонт предупреждает о опасности самостоятельной установки брекетов молодежью

Врач-ортодонт Анатолий Новосад выразил обеспокоенность по поводу участившихся случаев самостоятельной установки брекет-систем молодежью, призывая родителей обратить внимание на риски для здоровья зубов. Он также предостерег от опасного тренда "дробление костей".

Ортодонт Анатолий Новосад выразил обеспокоенность в связи с участившимися случаями самостоятельной установки брекет-систем молодыми людьми. В своем аккаунте в Instagram врач сообщил о тревожной тенденции, когда представители молодого поколения, в основном зумеры , приобретают ортодонт ические конструкции на онлайн-платформах и пытаются установить их самостоятельно, используя для этого подручные средства, в частности, суперклей.

Доктор отметил, что подобная практика несет в себе серьезные риски для здоровья зубов и полости рта, и призвал родителей внимательно следить за действиями своих детей и контролировать их покупки. Новосад подчеркнул, что установка брекетов — это сложная медицинская процедура, требующая профессиональной диагностики, планирования, контроля и регулярной коррекции квалифицированным специалистом.

По его словам, попытки самостоятельной установки, особенно в домашних условиях, приводят к необратимым последствиям, таким как повреждение зубной эмали, нарушение прикуса и, как следствие, необходимость дорогостоящего повторного лечения и исправления ошибок. Врач подчеркнул, что брекеты – это не просто модный аксессуар, а медицинское изделие, которое должно устанавливаться только в специализированных клиниках под наблюдением опытных ортодонтов.

Новосад указал на необходимость информирования молодежи о рисках, связанных с самолечением и использованием непрофессиональных методов коррекции зубов, а также о важности обращения к квалифицированным специалистам для получения качественной медицинской помощи. Врач акцентировал внимание на демонстрации зумерами результатов до и после самостоятельной установки брекетов, которыми они делятся в социальных сетях, восхищаясь достигнутым эффектом.

Новосад считает, что такое восприятие процесса коррекции прикуса искажает реальную картину и создает иллюзию легкости и простоты процедуры. Он обратил внимание на то, что подобные публикации вводят в заблуждение других молодых людей, которые, поддавшись влиянию тренда, также решаются на самостоятельную установку брекетов. Врач предупредил, что самолечение может привести к непредсказуемым последствиям, включая серьезные проблемы со здоровьем зубов и десен, а также к необходимости длительного и дорогостоящего лечения.

Новосад отметил, что важным аспектом профилактики является разъяснительная работа, направленная на повышение осведомленности населения о рисках, связанных с самостоятельной установкой брекетов. Он призвал родителей и педагогов активно участвовать в формировании у молодежи ответственного отношения к своему здоровью и привлекать внимание к важности консультации с квалифицированными медицинскими специалистами перед принятием каких-либо решений, касающихся здоровья зубов.

Доктор подчеркнул, что забота о здоровье зубов должна быть основана на профессиональном подходе и соблюдении рекомендаций врачей, а не на следовании сомнительным трендам из социальных сетей. Он призвал не забывать о важности профилактических осмотров и регулярном уходе за зубами для поддержания их здоровья. В своем обращении Анатолий Новосад также упомянул о набирающем популярность среди молодежи тренде bonesmashing («дробление костей»), который представляет собой еще одну потенциальную угрозу для здоровья.

Этот тренд предполагает намеренное нанесение себе физических повреждений с целью улучшения внешнего вида, например, с использованием молотка. Врач выразил глубокую обеспокоенность в связи с распространением подобных практик, подчеркнув их опасность для физического и психического здоровья молодых людей. Новосад связал появление подобных трендов с влиянием социальных сетей и стремлением соответствовать определенным стандартам красоты, часто основанным на субъективных оценках и надуманных критериях.

Он отметил, что так называемая «шкала PSL», разработанная зумерами для оценки внешности, может оказывать негативное воздействие на самооценку молодых людей и приводить к необдуманным поступкам, направленным на достижение идеального, по их мнению, внешнего вида. Доктор призвал к более активной борьбе с распространением подобных опасных трендов, а также к повышению осведомленности молодежи о рисках, связанных с погоней за недостижимыми идеалами красоты.

Новосад подчеркнул необходимость поддержки и защиты психологического здоровья молодых людей, а также важность формирования у них критического отношения к информации, распространяемой в социальных сетях. Он призвал родителей, педагогов и общественных деятелей объединить усилия для предотвращения распространения опасных трендов и создания безопасной среды для развития молодого поколения.





