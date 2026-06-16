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Врачи Склифосовского спасли женщину после укуса гадюки на даче

Медицина News

Врачи Склифосовского спасли женщину после укуса гадюки на даче
Змеиный УкусГадюкаСклифосовский
📆6/16/2026 9:48 AM
📰lifenews_ru
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Пациентку с укусом гадюки экстренно госпитализировали в Центр острых отравлений Института Склифосовского. После пяти дней комплексной терапии женщина выписана в удовлетворительном состоянии.

Врачи Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского успешно вылечили женщину, пострадавшую от укуса гадюки на дачном участке. Пациентка была экстренно госпитализирована в Центр острых отравлений, где специалисты незамедлительно начали комплексную терапию.

Укус ядовитой змеи вызвал стремительное развитие отёка и появление точечных кровоизлияний в области раны. Состояние женщины при поступлении оценивалось как средней степени тяжести, но благодаря своевременной медицинской помощи удалось избежать серьёзных осложнений. Лечебный процесс включал несколько ключевых этапов. В первую очередь, пациентке провели инфузионную терапию для ускоренного выведения токсинов из организма и поддержания стабильной работы сердечно-сосудистой системы.

Параллельно применялись препараты для коррекции гемостаза, так как змеиный яд часто нарушает свёртываемость крови. Также были назначены физиотерапевтические процедуры для уменьшения отёка и ускорения рассасывания гематом. Важно отметить, что врачи не использовали противозмеиную сыворотку, поскольку её введение оправдано лишь в тяжёлых случаях и строго по показаниям. Как пояснили медики, бесконтрольное применение сыворотки может вызвать анафилактический шок и другие опасные аллергические реакции.

В ходе лечения специалисты подчеркнули, что при укусе змеи категорически запрещено делать определённые действия. Нельзя отсасывать яд, разрезать или прижигать ранку, накладывать жгут выше места укуса, а также употреблять алкоголь. Все эти народные методы не только бесполезны, но и могут усугубить состояние пострадавшего. Правильный алгоритм действий включает немедленный вызов скорой помощи, приём антигистаминного препарата, если он есть под рукой, снятие украшений и сдавливающей одежды с поражённой конечности, поскольку быстро нарастающий отёк сделает это невозможным позднее.

Также рекомендуется ограничить подвижность, зафиксировать конечность в положении на уровне сердца, обработать ранку мыльным раствором или антисептиком, накрыть стерильной салфеткой и обеспечить обильное питьё. Пациентка провела в стационаре пять суток. За это время отёк значительно уменьшился, а гематомы практически полностью рассосались. К моменту выписки её самочувствие оценивалось как хорошее, однако врачи дали подробные рекомендации по дальнейшей терапии и регулярному мониторингу показателей свёртываемости крови.

Подобные случаи напоминают о важности осторожности в дачный сезон. Змеи, как правило, не нападают первыми, но при случайной встрече с ними необходимо сохранять спокойствие и не делать резких движений. Если укус всё же произошёл, ключевым фактором остаётся скорость обращения за медицинской помощью. Благодаря профессионализму сотрудников Института Склифосовского женщина полностью восстановилась и вернулась к обычной жизни без серьёзных последствий для здоровья

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Змеиный Укус Гадюка Склифосовский Первая Помощь Отравление

 

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