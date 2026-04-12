Врач предупредила о коварстве клещевых инфекций: главная ошибка россиян после укуса

Любовь Станкевич рассказала о рисках, связанных с клещевыми инфекциями, и о том, как правильно действовать после укуса клеща, чтобы избежать серьезных последствий.

Клещевые инфекции представляют собой серьезную угрозу для здоровья, и их коварство заключается в том, что симптомы не всегда проявляются сразу после укус а. Кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич предупреждает о необходимости быть бдительными и не игнорировать даже незначительные признаки недомогания после контакта с клещом.

Основная ошибка, которую совершают россияне, по словам специалиста, заключается в ожидании явных проявлений, таких как высокая температура или характерное кольцевидное покраснение на коже. Однако, в первые дни после укуса инфекция может маскироваться под обычное недомогание, что создает благоприятные условия для развития заболевания и упускает драгоценное время для начала лечения.\Клещи являются переносчиками не только вирусного энцефалита, но и бактериальных инфекций, таких как боррелиоз, риккетсиозы и анаплазмоз. Эти заболевания встречаются гораздо чаще, чем энцефалит, и могут вызывать серьезные осложнения. Станкевич подчеркивает, что один и тот же клещ может быть носителем нескольких инфекций одновременно, что приводит к развитию микст-инфекций, течение которых обычно более тяжелое. Поэтому, после укуса клеща необходимо обратить внимание на любые изменения в самочувствии. Нельзя игнорировать повышение температуры, озноб, слабость, головную боль, ломоту в мышцах и суставах, увеличение лимфоузлов, сыпь и любые необычные изменения на коже. Важно помнить, что кольцевидное покраснение, типичное для боррелиоза, может отсутствовать, а другие инфекции могут проявляться по-разному. Например, анаплазмоз часто вызывает выраженную интоксикацию, а риккетсиозы – лихорадку и увеличение лимфоузлов. Не стоит забывать, что человек может быть укушен незаметно, поскольку клещи выделяют обезболивающие вещества, и могут отпадать после насыщения. Поэтому после прогулок на природе или поездок в регионы, где зарегистрированы случаи клещевых инфекций, следует внимательно следить за своим состоянием в течение нескольких недель.\Правильная тактика после укуса клеща включает в себя не только удаление паразита, но и комплексное обследование. Станкевич рекомендует как можно быстрее передать клеща в лабораторию для проведения исследований. Параллельно необходимо внимательно следить за самочувствием, температурой и изменениями на коже. Важно провести общий анализ крови и обращать внимание на появление характерных симптомов. При повышении температуры, нарастающей слабости, ломоте в теле, увеличении лимфоузлов или изменениях на коже в месте укуса необходимо незамедлительно обратиться к врачу и сообщить о дате и месте предполагаемого укуса. Распространено мнение, что смертельным является только энцефалит, а другие инфекции легко излечимы. Однако, это заблуждение. Некоторые клещевые инфекции могут принимать жизнеугрожающие формы, и их нельзя надежно различить только по симптомам. Для точной диагностики необходимо лабораторное исследование клеща методом ПЦР на максимально возможное количество инфекций. При обнаружении инфекции в клеще, срочное обращение к врачу и проведение специфической иммунопрофилактики в ближайшие часы значительно повышает шансы на успешное лечение. Главная ошибка – успокоиться слишком рано. Своевременная диагностика и лечение являются залогом благоприятного исхода





