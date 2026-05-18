Врач предупредила: курение и прием пищи повышают риск заражения хантавирусом при уборке

Врач-инфекционист Юлия Ермолаева, представляющая Новосибирский государственный университет (Институт медицины и медицинских технологий), в беседе с ТАСС предупредила, что при уборке территорий, где обитают грызуны - например, на дачных участках, в гаражах или сараях - следует отказаться от курения и приема пищи. такие действия повышают вероятность заражения хантавирусом, который способен проникнуть в организм через слизистые оболочки. для собственной безопасности специалист рекомендует проводить уборку в респираторе и резиновых перчатках, использовать респиратор, резиновые перчатки и дезинфицирующие средства, категорически нельзя мести пол сухим веником.

Когда вы наводите порядок в помещении, где могли жить мыши или крысы - будь то подвал, гараж, погреб или дачный дом - обязательно используйте респиратор, резиновые перчатки и дезинфицирующие средства. категорически нельзя мести пол сухим веником: это поднимает в воздух зараженную пыль. во время работы запрещается есть и курить. Она добавила, что на данный момент не существует вакцины против хантавируса, а также отсутствуют специальные лекарства для его лечения. доступна только симптоматическая терапия. Доступна только симптоматическая терапия.

Основные профилактические меры направлены на минимизацию контактов с грызунами: храните еду в закрытых контейнерах, к которым у них нет доступа, пейте только кипяченую или бутилированную воду - вода из открытых водоемов может быть заражена их выделениями, вовремя вывозите мусор и пищевые отходы, проводите дератизаци





