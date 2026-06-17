Врач предупредила о рисках слишком горячего душа

Специалист объяснила, как чрезмерно высокая температура воды влияет на кожу, волосы, сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Рекомендации по безопасному использованию душа.

Москва, 17 июня - АиФ-Москва. Врач Ариэль Нуньес предупреждает о потенциальных рисках, связанных с привычкой принимать слишком горячий душ . Согласно её словам, escalated температура воды может нарушать естественный защитный барьер кожи, приводя к сухости, усилению раздражения и ряду других проблем.

Особенно внимательными следует быть людям, страдающим дерматитом или склонным к аллергическим реакциям, поскольку горячий душ может спровоцировать обострение этих состояний. Влияние распространяется и на волосы: кожа головы под воздействием высоких температур может увеличить выработку кожного сала, в то время как кончики волос становятся сухими и ломкими. Ещё одно возможное последствие - снижение артериального давления. Горячая вода вызывает расширение сосудов, что у некоторых людей может привести к слабости, головокружению и ощущению усталости.

Помимо этого, длительное воздействие горячего пара вызывает дискомфорт в дыхательных путях, а также зуд и неприятные ощущения на коже. Специалист рекомендует выбирать более умеренную температуру воды и ограничивать продолжительность пребывания под душем. Ранее дерматологи уже обсуждали вопрос о том, когда принимать душ полезнее - утром или вечером





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