Врачи диагностировали смерть мозга у россиянки, отравившейся метанолом на Бали

Врачи диагностировали смерть мозга у россиянки Анны, которая впала в кому на индонезийском острове Бали после предполагаемого отравления метанолом. Согласно сообщению в Telegram-канале, где ведется сбор средств на ее лечение, 31 мая Анна почувствовала резкое ухудшение состояния после употребления местного вина. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, после чего она впала в кому. По словам близких, врачи предположили, что она отравилась метанолом. Они также добивались санитарной эвакуации. Результаты ЭЭГ показали отсутствие активности головного мозга, и врачи озвучили диагноз - смерть мозга. Для матери Анны эта информация стала тяжелым ударом, но семья решила провести дополнительные обследования, чтобы исключить любые сомнения и использовать все возможные шансы. Близкие женщины заявили, что намерены продолжать борьбу за ее жизнь и добиваться проведения дополнительных медицинских исследований. На сегодняшний день на лечение пациентки уже перечислено около миллиона рублей.

Врачи диагностировали смерть мозга у россиянки Анны, которая впала в кому на индонезийском острове Бали после предполагаемого отравления метанолом. Согласно сообщению в Telegram -канале, где ведется сбор средств на ее лечение , 31 мая Анна почувствовала резкое ухудшение состояния после употребления местного вина.

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, после чего она впала в кому. По словам близких, врачи предположили, что она отравилась метанолом. Они также добивались санитарной эвакуации. Результаты ЭЭГ показали отсутствие активности головного мозга, и врачи озвучили диагноз - смерть мозга.

Для матери Анны эта информация стала тяжелым ударом, но семья решила провести дополнительные обследования, чтобы исключить любые сомнения и использовать все возможные шансы. Близкие женщины заявили, что намерены продолжать борьбу за ее жизнь и добиваться проведения дополнительных медицинских исследований. На сегодняшний день на лечение пациентки уже перечислено около миллиона рублей. Врачи диагностировали смерть мозга у россиянки Анны, которая впала в кому на индонезийском острове Бали после предполагаемого отравления метанолом.

Согласно сообщению в Telegram-канале, где ведется сбор средств на ее лечение, 31 мая Анна почувствовала резкое ухудшение состояния после употребления местного вина. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, после чего она впала в кому. По словам близких, врачи предположили, что она отравилась метанолом. Они также добивались санитарной эвакуации.

Результаты ЭЭГ показали отсутствие активности головного мозга, и врачи озвучили диагноз - смерть мозга. Для матери Анны эта информация стала тяжелым ударом, но семья решила провести дополнительные обследования, чтобы исключить любые сомнения и использовать все возможные шансы. Близкие женщины заявили, что намерены продолжать борьбу за ее жизнь и добиваться проведения дополнительных медицинских исследований. На сегодняшний день на лечение пациентки уже перечислено около миллиона рублей.

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, после чего она впала в кому. По словам близких, врачи предположили, что она отравилась метанолом.

Они также добивались санитарной эвакуации. Результаты ЭЭГ показали отсутствие активности головного мозга, и врачи озвучили диагноз - смерть мозга. Для матери Анны эта информация стала тяжелым ударом, но семья решила провести дополнительные обследования, чтобы исключить любые сомнения и использовать все возможные шансы. Близкие женщины заявили, что намерены продолжать борьбу за ее жизнь и добиваться проведения дополнительных медицинских исследований.

На сегодняшний день на лечение пациентки уже перечислено около миллиона рублей. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, после чего она впала в кому.

По словам близких, врачи предположили, что она отравилась метанолом. Они также добивались санитарной эвакуации. Результаты ЭЭГ показали отсутствие активности головного мозга, и врачи озвучили диагноз - смерть мозга. Для матери Анны эта информация стала тяжелым ударом, но семья решила провести дополнительные обследования, чтобы исключить любые сомнения и использовать все возможные шансы.

Близкие женщины заявили, что намерены продолжать борьбу за ее жизнь и добиваться проведения дополнительных медицинских исследований. На сегодняшний день на лечение пациентки уже перечислено около миллиона рублей





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Смерть Мозга Отравление Метанолом Россиянка Бали Лечение Сбор Средств Telegram

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