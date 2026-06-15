Врачи диагностировали смерть мозга у россиянки, отравившейся метанолом на Бали

Врачи диагностировали смерть мозга у россиянки Анны, которая впала в кому на индонезийском острове Бали после предполагаемого отравления метанолом. Согласно сообщению в Telegram-канале, где ведется сбор средств на ее лечение, 31 мая Анна почувствовала резкое ухудшение состояния после употребления местного вина. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, после чего она впала в кому. По словам близких, врачи предположили, что она отравилась метанолом. Они также добивались санитарной эвакуации. Результаты ЭЭГ показали отсутствие активности головного мозга, и врачи озвучили диагноз - смерть мозга. Для матери Анны эта информация стала тяжелым ударом, но семья решила провести дополнительные обследования, чтобы исключить любые сомнения и использовать все возможные шансы. Близкие женщины заявили, что намерены продолжать борьбу за ее жизнь и добиваться проведения дополнительных медицинских исследований. На сегодняшний день на лечение пациентки уже перечислено около миллиона рублей.
Врачи диагностировали смерть мозга у россиянки Анны, которая впала в кому на индонезийском острове Бали после предполагаемого отравления метанолом. Согласно сообщению в Telegram -канале, где ведется сбор средств на ее лечение , 31 мая Анна почувствовала резкое ухудшение состояния после употребления местного вина.
Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, после чего она впала в кому. По словам близких, врачи предположили, что она отравилась метанолом. Они также добивались санитарной эвакуации. Результаты ЭЭГ показали отсутствие активности головного мозга, и врачи озвучили диагноз - смерть мозга.
Для матери Анны эта информация стала тяжелым ударом, но семья решила провести дополнительные обследования, чтобы исключить любые сомнения и использовать все возможные шансы. Близкие женщины заявили, что намерены продолжать борьбу за ее жизнь и добиваться проведения дополнительных медицинских исследований. На сегодняшний день на лечение пациентки уже перечислено около миллиона рублей. Врачи диагностировали смерть мозга у россиянки Анны, которая впала в кому на индонезийском острове Бали после предполагаемого отравления метанолом.
Согласно сообщению в Telegram-канале, где ведется сбор средств на ее лечение, 31 мая Анна почувствовала резкое ухудшение состояния после употребления местного вина. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, после чего она впала в кому. По словам близких, врачи предположили, что она отравилась метанолом. Они также добивались санитарной эвакуации.
Результаты ЭЭГ показали отсутствие активности головного мозга, и врачи озвучили диагноз - смерть мозга. Для матери Анны эта информация стала тяжелым ударом, но семья решила провести дополнительные обследования, чтобы исключить любые сомнения и использовать все возможные шансы. Близкие женщины заявили, что намерены продолжать борьбу за ее жизнь и добиваться проведения дополнительных медицинских исследований. На сегодняшний день на лечение пациентки уже перечислено около миллиона рублей.
Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, после чего она впала в кому. По словам близких, врачи предположили, что она отравилась метанолом.
Они также добивались санитарной эвакуации. Результаты ЭЭГ показали отсутствие активности головного мозга, и врачи озвучили диагноз - смерть мозга. Для матери Анны эта информация стала тяжелым ударом, но семья решила провести дополнительные обследования, чтобы исключить любые сомнения и использовать все возможные шансы. Близкие женщины заявили, что намерены продолжать борьбу за ее жизнь и добиваться проведения дополнительных медицинских исследований.
На сегодняшний день на лечение пациентки уже перечислено около миллиона рублей. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, после чего она впала в кому.
По словам близких, врачи предположили, что она отравилась метанолом. Они также добивались санитарной эвакуации. Результаты ЭЭГ показали отсутствие активности головного мозга, и врачи озвучили диагноз - смерть мозга. Для матери Анны эта информация стала тяжелым ударом, но семья решила провести дополнительные обследования, чтобы исключить любые сомнения и использовать все возможные шансы.
Близкие женщины заявили, что намерены продолжать борьбу за ее жизнь и добиваться проведения дополнительных медицинских исследований. На сегодняшний день на лечение пациентки уже перечислено около миллиона рублей
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