Восьмилетний мальчик из США помог ученым открыть ранее неизвестный симбиоз между дубом, осой и муравьями

Ребенок заметил странные шарики у муравейника, что привело к обнаружению уникального механизма: муравьи собирают галлы на дубах, защищая личинок ос и получая питательные вещества, что значительно повышает выживаемостьspecies и раскрывает новую грань взаимовыгодных отношений в природе.

Восьмилетний мальчик из США Хьюго Динс сделал удивительное наблюдение, которое привело к научному открытию, меняющему взгляды на взаимодействие растений, насекомых и муравьев. Ребенок заметил необычные шарообразные образования возле муравейника в своем дворе в штате Пенсильвания.

Его отец, энтомолог Эндрю Динс из Университета Пенсильвании, решил изучить этот феномен. Оказалось, что шарики представляют собой галлы - специфические наросты на листьях дуба, в которых развиваются личинки ос. В отличие от обычной практики, когда галлы опадают вместе с листьями, муравьи вида Aphaenogaster picea активно собирают их и переносят в свои гнезда. Исследователи выяснили, что поверхность галлов содержит жирные кислоты, которые привлекают муравьев, аналогично тем, что присутствуют в семенах растений, распространяемых муравьями.

Внутри муравейников галлы получают защиту от птиц, грызунов, паразитов и грибков, что значительно повышает шансы выживания личинок ос. Это сотрудничество между дубом, осой и муравьем долгое время оставалось незамеченным, и открытие демонстрирует важность детской наблюдательности в науке. Работа подчеркивает сложность экологических связей и то, как невзрачные детали могут привести к прорывным выводам в биологии и экологии





