Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Восемь пассажирских поездов «Таврия» задерживаются в пути из-за угрозы БПЛА в пути из Крыма в города материковой России

Transportation News

Восемь пассажирских поездов «Таврия» задерживаются в пути из-за угрозы БПЛА в пути из Крыма в города материковой России
Passenger TrainsTavernierDrone
📆6/5/2026 8:15 AM
📰aifonline
43 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 45% · Publisher: 68%

Восемь пассажирских поездов «Таврия», следующих из Крыма в города материковой России, задерживаются в пути из-за угрозы БПЛА, объявленной накануне. Пассажиров, задерживающихся более чем на 4 часа, обеспечивают едой и водой.

Москва, 5 июня - АиФ-Москва. Восемь пассажирских поездов «Таврия», следующих из Крыма в города материковой России, задерживаются в пути из-за угрозы БПЛА, объявленной накануне. Сообщение об этом опубликовал перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

Утром 5 июня в пути задерживаются составы, отправленные 3 и 4 июня. Среди них: № 078 Симферополь — Санкт-Петербург (опоздание на 5 часов), № 174 Евпатория — Москва (опоздание на 6 часов), № 092 Севастополь — Москва (опоздание на 11 часов), № 098 Симферополь — Москва (опоздание на 1,5 и 5 часов соответственно), № 076 Симферополь — Омск (опоздание на 4,5 часа), № 028 Симферополь — Москва (опоздание на 2,5 часа) и № 092 Севастополь — Москва (опоздание на 6,5 часов).

Пассажиров, задерживающихся более чем на 4 часа, обеспечивают едой и водой. Время задержки может меняться, начальники поездов информируют пассажиров о прибытии по мере поступления данных. Ранее глава Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов назвал способ избавить Крым от ударов ВСУ по поездам. Оцените материал ОбществопоездабеспилотникиБПЛАдроныКры

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Passenger Trains Tavernier Drone Military Threat Delay Food And Water Passenger Information

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-05 12:24:29