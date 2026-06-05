Восемь пассажирских поездов «Таврия» задерживаются в пути из-за угрозы БПЛА в пути из Крыма в города материковой России

Восемь пассажирских поездов «Таврия», следующих из Крыма в города материковой России, задерживаются в пути из-за угрозы БПЛА, объявленной накануне. Пассажиров, задерживающихся более чем на 4 часа, обеспечивают едой и водой.
Москва, 5 июня - АиФ-Москва. Восемь пассажирских поездов «Таврия», следующих из Крыма в города материковой России, задерживаются в пути из-за угрозы БПЛА, объявленной накануне. Сообщение об этом опубликовал перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).
Утром 5 июня в пути задерживаются составы, отправленные 3 и 4 июня. Среди них: № 078 Симферополь — Санкт-Петербург (опоздание на 5 часов), № 174 Евпатория — Москва (опоздание на 6 часов), № 092 Севастополь — Москва (опоздание на 11 часов), № 098 Симферополь — Москва (опоздание на 1,5 и 5 часов соответственно), № 076 Симферополь — Омск (опоздание на 4,5 часа), № 028 Симферополь — Москва (опоздание на 2,5 часа) и № 092 Севастополь — Москва (опоздание на 6,5 часов).
Пассажиров, задерживающихся более чем на 4 часа, обеспечивают едой и водой. Время задержки может меняться, начальники поездов информируют пассажиров о прибытии по мере поступления данных. Ранее глава Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов назвал способ избавить Крым от ударов ВСУ по поездам. Оцените материал ОбществопоездабеспилотникиБПЛАдроныКры
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