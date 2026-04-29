Вопиющая антисанитария в кофейне: продукты заражены кишечной палочкой

В одной из кофеен выявлены грубые нарушения санитарных норм, в продукции обнаружена кишечная палочка и плесень. Бывшая сотрудница рассказала об ужасающих условиях на кухне и неофициальной зарплате персонала.

Шокирующие нарушения санитарных норм выявлены в одной из кофеен, что вызвало серьезные опасения относительно безопасности пищевых продуктов, предлагаемых посетителям. Корреспондент, посетившая данное заведение, описала царящий там хаос и полное отсутствие элементарных правил гигиены.

Отсутствие какой-либо маркировки на продуктах делало невозможным определение сроков их хранения, что само по себе является грубым нарушением. Продукты располагались на грязных, засаленных противнях, создавая благоприятную среду для размножения бактерий. Особую тревогу вызывает ситуация с десертами и выпечкой с молочным кремом, которые хранились в контейнерах без какого-либо охлаждения, что неминуемо приводило к их порче и опасности для здоровья потребителей. Результаты лабораторных исследований, проведенных по образцам, взятым Анастасией Луговской в торговой точке, расположенной на Рождественке, 5/7с1, оказались крайне неутешительными.

В лаваше с курицей количество микроорганизмов превысило допустимые нормы почти в 49 раз, а в говяжьем борще – более чем в 40 раз. При этом в обоих блюдах была обнаружена кишечная палочка, представляющая серьезную угрозу для пищеварения и общего состояния здоровья. Кольцо с творогом содержало бактерии в 30 раз больше допустимого, а также кишечную палочку и плесень, концентрация которой превышала норму более чем в 10 раз.

Бефстроганов с картофельным пюре, салат с курицей и ананасами, и даже традиционный салат «Мимоза» также оказались заражены кишечной палочкой. Эти данные свидетельствуют о систематическом пренебрежении санитарными нормами и полном отсутствии контроля качества продукции. Помимо результатов лабораторных анализов, тревожные сведения предоставила бывшая работница кофейни, рассказавшая SHOT ПРОВЕРКЕ об ужасающих условиях на внутренней кухне. По её словам, персонал работает без перчаток, что создает прямой риск загрязнения продуктов.

Сборка тортов происходит на грязных фанерных листах, а орехи, используемые в кремах, не подвергаются никакой обработке – их не моют и не сортируют.

«Антисанитария полная, всё оборудование очень грязное. Люди готовят в одном месте: у них там и каши, и супы, и тут же мясо, рыба. Сварили, отдали, в коридорах разливают всё это», – поделилась экс-сотрудница, подчеркнув, что владельцы заведения намеренно идут на подобные меры, чтобы сэкономить. Кроме того, по её словам, персонал получает неофициальную заработную плату и не оформлен в соответствии с трудовым законодательством.

Особую опасность представляет тот факт, что среди сотрудников есть люди с открытыми гнойными воспалениями, которые, по мнению экс-сотрудницы, могут быть вызваны стафилококком. Ранее сообщалось о выявлении бактерий группы кишечной палочки в продукции компании «Полар сифуд Раша», в частности, в минтае в кляре, рыбных палочках и фарше из минтая, а также о превышении допустимых норм микробной обсеменённости в филе горбуши. Данные факты подчеркивают необходимость усиления контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов в России





