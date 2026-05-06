Волонтеры по всей России готовят памятники к Дню Победы

Волонтеры из разных регионов России активно занимаются благоустройством воинских мемориалов и памятников к Дню Победы. В Краснодарском крае активисты проводят капитальный ремонт мемориала 1956 года, устраняя повреждения основания и реставрируя таблички с именами павших. Акция «Дорога славы» включает уход за памятниками, реставрацию и заботу о могилах ветеранов, в которой участвуют люди разных возрастов.

К Дню Победы волонтеры из сотен городов и поселков по всей России активно занимаются благоустройством воинских мемориалов и памятников. Одна из таких масштабных патриотических акций развернулась в Краснодарском крае, где активисты стремятся успеть до праздника привести в порядок несколько сотен памятных мест.

Особое внимание уделяется мемориалу, установленному в 1956 году. За 70 лет его не раз красили и ухаживали за ним, но такой капитальный ремонт проводится впервые. Фигура солдата до сих пор находится в хорошем состоянии, однако основание памятника сильно пострадало. Через трещины в основание проникала влага, что приводило к его разрушению.

Чтобы укрепить основание, рабочие использовали специальную армированную сетку. В то время как специалисты укладывают плитку, табличка с именами павших сельчан отправляется на реставрацию. Все работы должны быть завершены к Дню Победы. В разных регионах страны проводятся как капитальные ремонты, так и реставрационные работы на памятниках.

Многие из них восстанавливаются благодаря федеральным и региональным программам. Даже в самых маленьких населенных пунктах активисты не оставляют без внимания воинские захоронения. Акция «Дорога славы» включает в себя не только уход за памятниками, но и заботу о могилах ветеранов, у которых не осталось живых родственников. В числе волонтеров как школьники и студенты, так и люди постарше, которые узнали об акции и решили присоединиться к этому благородному делу.

Волонтеры не только ремонтируют памятники, но и ухаживают за могилами ветеранов, очищают территорию от мусора и проводят другие работы. В Краснодарском крае активисты также занимаются реставрацией табличек с именами павших, чтобы сохранить память о них для будущих поколений. В рамках акции «Дорога славы» волонтеры проводят не только ремонтные работы, но и организуют памятные мероприятия, чтобы почтить память погибших. В этом году акция приобрела особое значение, так как многие памятники требуют срочного ремонта.

Волонтеры работают в тесном сотрудничестве с местными властями и общественными организациями, чтобы обеспечить достойное состояние памятников к Дню Победы





