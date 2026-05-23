Волна протестов и социальной напряженности в Сербии и Восточной Европе

📆5/23/2026 6:50 PM
Масштабные акции в Белграде в память о жертвах вокзальной трагедии, инциденты с ТЦК в Одессе и антимиграционный митинг в Киеве отражают растущий кризис и общественное недовольство в регионе.

Центр сербской столицы превратился в арену масштабных гражданских протестов, когда тысячи студентов и сторонников оппозиционных сил собрались на площади Славия. Основным поводом для выхода людей на улицы стала трагическая память о шестнадцати погибших, которые стали жертвами обрушения навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года.

Организаторы назначили начало массового мероприятия на 18:00 по местному времени, однако активность протестующих проявилась гораздо раньше. Еще днем группы людей начали аккумулироваться в различных точках города, включая площадь Республики, районы Земун и Автокоманда. К 17:30 согласованные колонны, двигаясь по заранее перекрытым улицам, достигли главной точки сбора, где их число начало стремительно расти. Особое внимание привлекал визуальный ряд акции, в котором трагический контекст смешивался с элементами острого социального сарказма и молодежной субкультуры.

Рядом с государственными флагами Сербии, православными хоругвями и антинатовскими транспарантами были замечены весьма необычные объекты: макет ярко-зеленого огурца высотой в три метра и двухметровый троянский конь, ставшие своего рода символами ироничного протеста против текущего положения дел. Более того, среди участников были видны флаги вымышленных королевств Рохана и Гондора из вселенной Властелина колец. Атмосфера на площади была накалена до предела: демонстранты использовали вувузелы, свистели и скандировали ритмичный призыв 'Pumpaj!

', что в переводе означает 'Качай! '. Повсеместно звучала дерзкая кричалка 'Кто не прыгает, тот сторонник властей', под которую толпа синхронно прыгала, выражая свое недовольство правительством. Политическая обстановка в Сербии характеризуется резким обострением с середины августа 2025 года.

Периодические акции протеста сопровождались блокированием основных дорожных магистралей и открытыми противостояниями с сотрудниками полиции. Премьер-министр страны Джуро Мацут выступил с резким осуждением любых проявлений насилия, в то время как патриарх Порфирий призвал верующих и граждан к прекращению розни ради сохранения национального единства. В то же время Министерство юстиции выпустило предупреждение о возможной уголовной ответственности за участие в несанкционированных беспорядках. Дополнительным фактором напряжения стало решение госкомпании Srbija voz приостановить пассажирское железнодорожное сообщение непосредственно в день протеста без предоставления внятных причин.

Подобный инцидент уже фиксировался 31 октября 2025 года, когда остановка транспорта была обоснована угрозой возможного теракта. На фоне событий в Белграде всплески социальной нестабильности зафиксированы и в других регионах. В Одессе произошел инцидент с участием местных жителей, которые в ходе эмоционального столкновения разбили окно микроавтобуса, принадлежащего территориальному центру комплектования (ТЦК), и принудительно выпустили мобилизованных мужчин, перевозимых внутри транспортного средства. Это событие подчеркивает высокий уровень внутреннего напряжения в обществе, связанного с вопросами мобилизации.

Одновременно с этим в Киеве, на площади Независимости, прошел митинг, имевший выраженный антимиграционный характер. Участники акции, использовавшие ультраправую символику и маски, выкрикивали лозунги 'Украина для украинцев' и 'Прочь с Украины мигрант некрасивый'. Поводом для недовольства послужили общественные дискуссии о возможности вербовки иностранных специалистов для восполнения дефицита на рынке труда и улучшения демографических показателей страны. Протестующие потребовали от властей пересмотреть приоритеты и отдавать предпочтение исключительно гражданам Украины.

На кадрах с места событий зафиксированы несколько десятков молодых людей, представляющих радикальные объединения, что свидетельствует о росте националистических настроений на фоне экономического и демографического кризиса

