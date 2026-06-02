Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 1 июня 2025 года начал действовать федеральный закон, ограничивающий использование иностранных мессенджеров для информирования граждан. По данным МВД, после его принятия число киберпреступлений в 2025 году снизилось на 12%, а ущерб в 2026 году - на 19%. В ГД рассматриваются ещё четыре законопроекта по усилению защиты от киберпреступников.

С 1 июня 2025 года вступил в силу федеральный закон , направленный на борьбу с кибермошенниками (ФЗ от 01.04.2025 № 41-ФЗ). Он устанавливает ограничения для банков, государственных органов, операторов связи и маркетплейсов на информирование граждан через иностранные мессенджеры.

Согласно новым правилам, сообщения с кодом доступа к Госуслугам перестали приходить во время телефонного разговора, когда человек может находиться под влиянием злоумышленника. Кроме того, абоненту предоставлено право отказаться от получения рассылок и массовых вызовов. По данным МВД, в 2025 году впервые прекратился рост киберпреступлений: их число уменьшилось на 12%. В 2026 году тенденция сохранилась - размер причиненного ущерба снизился на 19%.

Такие показатели свидетельствуют об эффективности введённых механизмов противодействия мошенничеству. Однако работа в этом направлении продолжается. На рассмотрении Государственной Думы находятся четыре законопроекта, нацеленные на дополнительную защиту людей от действий киберпреступников. Планируется как можно скорее выйти на принятие решений





dumagovru / 🏆 32. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Кибермошенники Закон Госдума Володин Защита Госуслуги МВД

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Глава НАТО завысил расходы на оборонуГлава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне сообщил о расходах Канады и европейских стран-членов блока на оборону в 2025 году, но оказалось, что названная им цифра в 10 раз больше реальной.

Read more »

Стандартные положения захватывают футбол: статистика и трендыВ сезоне-2025/26 стандартные положения принесли рекордные 23% голов, а тренеры по стандартам Кит Эндрюс и Николя Жовер меняют игру.

Read more »

Чистая миграция в Германию в 2025 году сократилась на 45%По данным статистического управления Висбадена, в 2025 году в Германию переехало около 1,48 миллиона человек, что на 13% меньше, чем в предыдущем году. При этом из страны выехало 1,25 миллиона человек, на 2% меньше, чем годом ранее. Чистая миграция составила примерно 230 тысяч человек, что на 45% меньше показателя 2024 года. Пик чистую миграцию приходился на 2022 год, когда он составил 1,462 миллиона человек. Сокращение притока мигрантов затронуло многие страны, включая Сирию (на 67%), Турцию и Афганистан (на 41%). В то же время из Германии в другие страны ЕС переезжает всё больше людей: в 2025 году переезд в другие страны ЕС превысил приезд оттуда на 54 тысячи человек. Особенно显著но сократился приток мигрантов из Польши и Болгарии. На фоне этих цифр растёт интерес к услугам миграционных консультантов, особенно среди русскоязычного населения Берлина. Несмотря на сокращение чистого притока, immigrants остаются жизненно важными для немецкой экономики, хотя правые популисты, такие как партия Alternative für Deutschland, используют миграционную тематику для роста своей популярности. Внутри страны также наблюдаются миграционные потоки между федеральными землями: например, Бранденбург привлёк дополнительно 9 тысяч человек, а Берлин потерял 12 тысяч. Более трети иммигрантов, уже находящихся в Германии, размышляют об отъезде, особенно те, кто имеет связи с Турцией, Ближним Востоком и Северной Африкой. Глобально ситуация с миграцией остаётся напряжённой: США готовятся к массовым депортациям, в ЕС усиливает пограничную охрану,Spain массово легализует нелегалов.

Read more »

Жертвами IT-преступлений стали более 13 000 детей в 2025 годуПодробности читайте на vedomosti.ru

Read more »

«Северсталь» не выплатит дивиденды за 2025 годПодробности читайте на vedomosti.ru

Read more »

Учёные установили необычную закономерность в географии масштабных пожаровУчёные объяснили, почему в 2025 году масштабные природные пожары чаще возникали в экономически развитых регионах.

Read more »