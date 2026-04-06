Война в Иране ставит под угрозу бизнес российских компаний в Дубае: что ждет инвесторов?

📆06.04.2026 13:57:00
Эскалация конфликта в Иране и нестабильность в регионе приводят к переоценке роли Дубая как безопасной гавани для российского бизнеса. Эксперты прогнозируют снижение инвестиций и возможный отток компаний из ОАЭ на фоне нарушения логистики и военных угроз.

После введения масштабных западных санкций российские компании столкнулись с необходимостью поиска альтернативных рынков для продолжения своей деятельности. Одним из самых привлекательных и перспективных направлений для многих отечественных фирм стал Дубай , один из крупнейших городов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Дубай воспринимался как безопасный хаб, предоставляющий возможность ведения бизнеса в условиях ограничений, наложенных санкциями.

Благоприятный инвестиционный климат, развитая инфраструктура и относительная политическая стабильность сделали этот город привлекательным для российских предпринимателей, стремящихся сохранить и приумножить свой капитал. Многие компании переориентировали свои бизнес-модели, перенесли свои штаб-квартиры и открыли новые филиалы в Дубае, видя в нем возможность обойти санкционные ограничения и продолжить международную торговлю. Однако, сложившаяся геополитическая обстановка, в частности, эскалация напряженности в регионе и потенциальное начало военных действий в Иране, ставит под сомнение роль Дубая как безопасного бизнес-хаба для российских компаний. Эксперты выражают опасения относительно будущего инвестиционной привлекательности города и возможного оттока российских капиталов

