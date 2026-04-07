Война на Ближнем Востоке: МВФ прогнозирует рост инфляции и замедление мировой экономики

Глава Международного валютного фонда предупреждает о негативном влиянии конфликта на Ближнем Востоке на мировую экономику, прогнозируя рост инфляции и замедление экономического роста. Особое беспокойство вызывает ситуация в бедных странах, не имеющих энергетических резервов и бюджетных возможностей для помощи населению.

Война на Ближнем Востоке окажет существенное влияние на мировую экономику, приводя к росту инфляции и замедлению экономического роста. Об этом заявила в понедельник, 6 апреля, глава Международного валютного фонда ( МВФ ). По словам главы МВФ , текущий конфликт в регионе, через который проходят значительные объемы мировых поставок нефти и газа, уже оказывает негативное воздействие на мировую экономику.

Продолжающийся конфликт между Израилем, США и Ираном, длящийся уже более месяца, привел к сокращению мировых поставок нефти, что незамедлительно отражается на мировых ценах. В своем выступлении глава МВФ подчеркнула, что даже при быстром урегулировании конфликта, организация будет вынуждена пересмотреть прогнозы экономического роста в сторону понижения и повысить прогнозы по инфляции. Это означает, что мировой экономике предстоит столкнуться с трудностями, связанными с ростом цен на энергоносители и другие товары, а также с замедлением экономического развития, что может привести к негативным последствиям для многих стран мира. МВФ обеспокоен тем, что нестабильность в регионе может усугубиться и привести к более серьезным последствиям. \Ситуация на Ближнем Востоке вызывает особую тревогу из-за ее потенциального влияния на страны с ограниченными ресурсами и финансовыми возможностями. Глава МВФ отметила, что наиболее уязвимыми перед лицом военных конфликтов являются именно бедные страны, не обладающие достаточными энергетическими резервами и возможностями для оказания поддержки своему населению. Это создает предпосылки для усиления социальной напряженности и политических потрясений в этих странах. МВФ прогнозирует, что рост цен на продовольствие и энергоносители может привести к ухудшению уровня жизни населения, что, в свою очередь, может стать катализатором социальных протестов и нестабильности. В этой связи, организация призывает международное сообщество к принятию мер по оказанию финансовой и гуманитарной помощи странам, наиболее пострадавшим от конфликта. МВФ также подчеркивает необходимость усиления координации между странами для смягчения негативных последствий войны и обеспечения устойчивого экономического развития в долгосрочной перспективе. Ранее прогнозы МВФ предполагали устойчивый рост мировой экономики, однако текущие события на Ближнем Востоке внесли существенные коррективы в эти прогнозы. \Массированные воздушные удары, нанесенные США и Израилем по Ирану 28 февраля, стали одним из ключевых моментов обострения конфликта. Иран ответил контратаками на Израиль и американские военные базы в регионе, что привело к дальнейшей эскалации напряженности. Конфликт продолжается, и его последствия ощущаются во всем мире. Эксперты предупреждают о риске дальнейшего роста цен на нефть, газ и топливо, а также о возможном дефиците удобрений, что может негативно сказаться на продовольственной безопасности в различных странах. Ситуация требует незамедлительных мер по стабилизации ситуации и предотвращению дальнейшей эскалации конфликта. МВФ внимательно следит за развитием событий и готов оказать поддержку странам, столкнувшимся с экономическими трудностями. Аналитики и экономисты прогнозируют увеличение волатильности на мировых рынках, что может привести к нестабильности в финансовой сфере. Помимо экономических последствий, конфликт на Ближнем Востоке несет в себе и гуманитарные риски, включая увеличение потоков беженцев и ухудшение гуманитарной ситуации в регионе





