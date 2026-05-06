Война на Ближнем Востоке стимулирует спрос на «зеленые» технологии и металлы

📆5/6/2026 11:08 AM
Конфликт между США, Израилем и Ираном привел к росту цен на алюминий и медь, что ускорило переход к чистым технологиям. Китай увеличивает экспорт металлов и солнечных элементов, а спрос на электромобили растет в Азии и Африке.

Война на Ближнем Востоке оказала значительное влияние на мировые рынки сырья и энергетические технологии. Конфликт между США, Израилем и Ираном, начавшийся в конце февраля, фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к резкому сокращению региональных поставок алюминия и меди.

Удары по алюминиевым заводам в Персидском заливе, которые производят около 9% мирового алюминия, вызвали четырехлетний максимум цен на Лондонской бирже металлов. Это стало спасением для китайских производителей, которые столкнулись с затяжным кризисом в сфере недвижимости. Экспорт алюминиевой проволоки из Китая в этом году может удвоиться по сравнению с прошлым годом, а экспорт медной проволоки и кабеля вырос на 36% в марте. Также резко увеличился экспорт солнечных элементов на 80%.

Повышенные цены на нефть и газ, вызванные конфликтом, стимулируют спрос на электромобили и медь, особенно в странах Азии и Африки. Компании в этих регионах активно переходят на солнечную энергию с накопителями, чтобы снизить зависимость от дизельного топлива. В энергетике война ускорила переход к «зеленым» технологиям, сделав их более привлекательными для инвесторов. Рост цен на ископаемое топливо усилил интерес к продуктам чистых технологий, таким как медь и алюминий, которые широко используются в батареях и других экологичных решениях.

Китай, как крупнейший производитель алюминия и меди, выигрывает от этого тренда, несмотря на внутренние экономические трудности. В то же время конфликт на Ближнем Востоке продолжает дестабилизировать глобальные цепочки поставок, что может привести к дальнейшему росту цен на металлы и ускорению перехода к возобновляемым источникам энергии

