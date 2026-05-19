Возможное продолжение карьеры лучшей фигуристки мира, новая мотивация и установка для подготовки к сезону 2021

Последний сезон оказался непростым для лучшей фигуристки мира в одиночном катании Сакамото Садоцу. Она столкнулась с негативной реакцией на усилия после ОИ, пандемия COVID-19 и вынужденное отсутствие участия на соревнованиях. Однако, несмотря на это, она нашла положительные стороны и создала новое менталитет для своего тренировочного процесса и будущей карьеры. Она стала более мотивированной и готова к новым достижениям.

Сезон-2019/2020 - это был сезон после моего первого выступления на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Я не хотела, чтобы люди думали, будто я попала в сборную по счастливой случайности.

Я упорно тренировалась весь год, как и олимпийские чемпионки. Кроме того, чемпионат мира проходил в Японии, так что я выкладывалась по полной. Как раз в это время я столкнулась с негативной реакцией на все эти усилия. В том же сезоне, в начале 2020 года, началась пандемия COVID-19.

Я почувствовала, что у меня появилась законная передышка. Сначала я думала: «Ура! Наконец-то я отдохну! » — в течение первого месяца.

Но когда все перестали выходить на лёд, я начала думать: «Если я сейчас буду усердно тренироваться вне льда, то, когда я снова выйду на лёд, мне не придётся начинать с нуля — я смогу сразу включиться в работу и продолжать совершенствоваться». Именно тогда моё мышление стало гораздо позитивнее, я стала более мотивированна. Я полтора месяца не каталась, а только усердно тренировалась. После возвращения на лёд я смогла подойти к тренировкам с гораздо более позитивным настроем.

Переломным моментом стало то, что я не могла кататься из-за COVID... Я двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2026 года, бронзовый призёр ОИ-2022, а также четырёхкратная чемпионка мирового первенства. В марте этого года я завершила свою спортивную карьеру. (крах

Sports Figure Skating Olympics COVID-19 Training Motivation Career

 

