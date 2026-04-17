Политические лидеры Венгрии и Украины выразили надежду на скорое возобновление поставок нефти из России по трубопроводу "Дружба". Согласно заявлениям, ожидается, что транспортировка может начаться уже на неделе с 20 апреля, что станет важным шагом для обеспечения энергетической безопасности Венгрии. Тем временем, Россия обвиняет Украину в намеренном затягивании сроков восстановления транзита.

Венгрия ожидает возобновления поставок российской нефти по трубопроводу 'Дружба' уже на неделе, начинающейся 20 апреля. Об этом заявил Петер Мадьяр, лидер партии 'Тиса', одержавшей победу на недавних парламентских выборах в стране.

На пресс-конференции в пятницу, 17 апреля, Мадьяр сообщил, что данное предположение основано на прогнозах генерального директора нефтегазовой компании MOL Group Жолта Хернади.

Заявления Мадьяра перекликаются с более ранними обещаниями президента Украины Владимира Зеленского, который тремя днями ранее также выразил уверенность в возобновлении поставок к концу апреля.

Зеленский отметил, что трубопровод 'Дружба' будет восстановлен в необходимом объеме для обеспечения его работоспособности.

Сама Венгрия, как признал Петер Мадьяр 15 апреля, не может отказаться от российского нефтяного сырья, подчеркнув его чрезвычайную важность для национальной экономики.

Эти заявления звучат на фоне продолжающихся дискуссий о будущем отношений между Венгрией и Россией, где Мадьяр выступает за прагматичный подход к сотрудничеству с Москвой.

Однако, ситуация осложняется заявлениями российской стороны. Так, 1 апреля директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин выразил мнение, что Украина, при попустительстве Евросоюза, намеренно затягивает сроки восстановления работы трубопровода.

По его словам, украинская сторона предпринимает шаги, которые ставят под сомнение скорое восстановление транзита, что, в свою очередь, может повлиять на стабильность поставок энергоносителей в европейские страны, в частности, в Венгрию.

Ситуация с трубопроводом 'Дружба' является отражением сложных геополитических и экономических взаимоотношений, существующих в регионе.

'Дружба', будучи одним из крупнейших трубопроводов, транспортирующих российскую нефть в Европу, играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности многих стран.

Его работа напрямую зависит от добросовестного выполнения обязательств всеми сторонами, участвующими в транзите.

Задержки или остановки поставок могут иметь серьезные последствия, включая рост цен на энергоносители и необходимость поиска альтернативных источников.

Для Венгрии, которая во многом зависит от импорта российской нефти, возобновление работы 'Дружбы' имеет стратегическое значение.

Заявления Петера Мадьяра свидетельствуют о стремлении венгерского правительства к стабилизации и обеспечению бесперебойных поставок, что является приоритетом в текущей экономической ситуации.

Осознание этой зависимости побуждает венгерскую сторону к активным дипломатическим усилиям и поиску компромиссных решений, даже в условиях политических разногласий.

В то же время, позиция Украины, как транзитной страны, также имеет свои аргументы.

Восстановление критически важной инфраструктуры требует времени, ресурсов и гарантий безопасности.

Заявления Олега Тяпкина указывают на возможное нежелание украинской стороны идти на уступки без соответствующих гарантий или под давлением внешних факторов.

Взаимодействие между Россией, Украиной и Евросоюзом по вопросам энергетической безопасности трубопровода 'Дружба' является индикатором более широких политических процессов.

Несмотря на стремление к прагматизму, заявленное Петером Мадьяром, реальная политика определяется сложным балансом интересов и возможностью найти взаимоприемлемые решения.

Прогнозируемое на неделю с 20 апреля возобновление поставок, если оно состоится, станет важным сигналом к возможному снижению напряженности и восстановлению доверия между ключевыми игроками.

Однако, дальнейшее развитие событий будет зависеть от способности всех сторон конструктивно решать возникающие вопросы и выполнять свои обязательства в полном объеме.

Энергетическая независимость и безопасность остаются одними из главных вызовов для Европы, и трубопровод 'Дружба' продолжит играть значительную роль в этом контексте, требуя постоянного внимания и дипломатических усилий для поддержания его стабильной работы





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

РБК: операторы заморозили расширение каналов связи в ЕвропуОколо 20 компаний, владеющих зарубежными каналами связи из России в Европу, подписали мораторий на их расширение.

Read more »

Кровь как зеркало мозга: новый биомаркер ранней диагностики болезни АльцгеймераИсследование гарвардских ученых выявило белок p-tau217 в крови, который может предсказывать болезнь Альцгеймера за 10-20 лет до появления симптомов, предлагая простую и доступную альтернативу дорогостоящим методам диагностики.

Read more »

Раскрыты возможности Словакии для блокировки 20-го пакета санкций ЕСУ Словакии есть все возможности для блокировки 20-го пакета санкций Европейского союза (ЕС) против России, который негативно отразится на Словакии, рассказал «Ленте.ру» политолог, публицист Георгий Дибров.

Read more »

Эксперт Шеин заявил, что Словакии будет тяжело противостоять ЕС в одиночкуЭксперт Сергей Шеин заявил, что Братислава не станет камнем преткновения на пути к принятию 20-го пакета санкций против РФ.

Read more »

NYP: Хантер Байден уклоняется от выплаты долгов, прячась в КалифорнииХантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, уклоняется от выплаты более 20 миллионов долларов.

Read more »

Снег и минус за окном: синоптики предсказали погодный катаклизм в апрелеСиноптик Татьяна Позднякова сообщила, что с понедельника, 20 апреля, в столичном регионе ожидается резкое похолодание.

Read more »