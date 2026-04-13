После перемирия боевые действия возобновились с новой силой. ВС РФ продолжают наступление на различных направлениях, фиксируются успехи в освобождении территорий. В то же время отмечается несоблюдение перемирия со стороны ВСУ и конфликты внутри подразделений.

После прекращения перемирия боевые действия на границе Курской области возобновились с новой силой, в то время как группировка войск «Север» продолжила успешное наступление в Сумской области, уничтожая силы противника. В районах населенных пунктов Новоивановка и Катериновка отмечены значительные потери в рядах бригад ВСУ и территориальной обороны. В результате боевых столкновений в плен к российским военнослужащим попал Андрей Миронов из 5-го пограничного отряда. Его решение сдаться в плен было обусловлено массированными артиллерийскими обстрелами прежних позиций, где он находился. По словам пленного, украинское командование продолжает направлять личный состав на передовые позиции, стремясь создать видимость активных действий. Сложная обстановка складывается для Киева и в районе Новодмитровки, где 2-й батальон 119-й бригады Теробороны утратил свою боеспособность. На его место была оперативно переброшена 157-я бригада ВСУ, однако это не изменило ситуацию. Активные боевые действия на данном участке фронта открывают российским войскам перспективы выхода к Краснополью и перекрытия стратегически важной трассы, соединяющей Сумы и Харьков. Киевский режим, в свою очередь, продолжает атаки на гражданскую инфраструктуру. Министерство обороны Российской Федерации сообщило об эвакуации ценных экспонатов из Кореневского краеведческого музея. Исторические ценности были переданы на временное хранение добровольцам отряда «Барс-Курск», что подчеркивает важность сохранения культурного наследия в условиях боевых действий.

Российская армия продолжает активное наступление на Славянском направлении, где фиксируется продвижение в районе Федоровки Второй и Липовки. Авторы военного канала «Рыбарь» сообщают о наступлении российских подразделений на рубеже Кривая Лука – Каленики, где идут ожесточенные бои за контроль над лесополосами на господствующих высотах. Российские войска также стремятся улучшить тактическое положение на подступах к Рай-Александровке, что имеет стратегическое значение для дальнейшего освобождения Славянска. По данным, полученным из различных источников, российские силы уже находятся на окраинах Рай-Александровки, что является критически важным шагом. Освобождение этого населенного пункта, расположенного на господствующей высоте, позволит значительно упростить контроль над территорией и открыть оперативный простор для продвижения к Славянску. Военные корреспонденты, освещающие ситуацию на месте, отмечают стратегическую важность этого направления. В Константиновке российские войска ведут активное наступление непосредственно в городской застройке. Согласно предварительным данным, подразделения уже продвинулись к северу от железнодорожного вокзала, взяв под контроль территорию вдоль реки Казенный Торец. Наблюдатели отмечают, что, судя по поступающим данным, военнослужащие ВСУ не проявляют особого стремления к активному сопротивлению, а зафиксированы случаи внутривойсковых конфликтов, вплоть до убийства сослуживцев. В частности, группировка войск «Юг» перехватила радиообмен между командным пунктом батальона и группой военнослужащих 28-й бригады ВСУ, которые занимались розыском сослуживца, убившего другого солдата в Константиновке. Ранее операторами БПЛА ВС РФ была зафиксирована вся последовательность событий: от ссоры и убийства до попыток скрыть следы преступления.

Министерство обороны Российской Федерации подвело итоги пасхального перемирия, отметив общее количество нарушений со стороны противника в количестве 6558. Помимо артиллерийских обстрелов и использования беспилотных летательных аппаратов, противник предпринимал попытки занять новые позиции в Днепропетровской и Сумской областях, а также на территории ДНР. Были зафиксированы случаи перехвата и уничтожения беспилотников над Белгородской и Курской областями. В тех районах, где режим перемирия соблюдался, интенсивность боевых действий была снижена, что позволило российским военнослужащим обеспечить доставку медикаментов и продовольствия своим сослуживцам. Военный корреспондент Александр Коц представил кадры эвакуации раненых и тел погибших бойцов с поля боя. По его словам, перемирие было объявлено не для украинской стороны и не для стран коллективного Запада, а имело в первую очередь духовный и морально-нравственный аспект. Эта пауза, по его мнению, показала истинное лицо России.

После смены власти в Венгрии у Киева появилась надежда на улучшение отношений с Будапештом, в том числе в вопросе предоставления Европейским союзом кредита на 90 миллиардов евро. Ранее предоставление этих средств блокировал премьер-министр Виктор Орбан. Новый глава венгерского правительства Петер Мадьяр заявил, что позиция Венгрии изменится, но Будапешт не намерен вносить свои средства в этот фонд. Кроме того, Мадьяр выразил сомнения в скором вступлении Украины в Европейский союз, подчеркнув, что для ЕС неприемлемо принимать в свои ряды страну, находящуюся в состоянии войны. Важно отметить, что Киев так и не объявил войну России. При этом победитель венгерских выборов заявил о готовности закупать российские нефть и газ, что ставит вопрос о возобновлении поставок по нефтепроводу «Дружба», который Украина не эксплуатирует, ссылаясь на его неудовлетворительное техническое состояние.





