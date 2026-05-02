Возможен запрет на шашлыки в ряде регионов России из-за пожарной опасности

МЧС России предупреждает о возможной приостановке действия разрешений на разведение открытого огня, включая приготовление шашлыков, в регионах с повышенной пожарной опасностью. Нарушение правил влечет за собой штрафы, вплоть до уголовной ответственности.

В преддверии теплого сезона и традиционного для многих россиян отдыха на природе, Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации (МЧС России) предупреждает о возможной приостановке действия разрешений на разведение открытого огня, в частности, на приготовление шашлыков, на определенных территориях страны.

Данная мера рассматривается местными администрациями в качестве превентивной, направленной на снижение риска возникновения лесных и торфяных пожаров в условиях повышенной пожарной опасности. Решение о введении временных ограничений принимается с учетом текущей обстановки с пожарной безопасностью в конкретном регионе и основывается на положениях Федерального закона 'О пожарной безопасности'. В пресс-службе МЧС России подчеркнули, что статья 30 указанного закона предоставляет органам местного самоуправления полномочия устанавливать дополнительные требования безопасности, включая полный или частичный запрет на разведение открытого огня.

Это может касаться не только традиционных мангалов для шашлыков, но и костров, факелов и других источников открытого пламени. Принятие решения о запрете происходит после оценки уровня пожарной опасности, учитывающей такие факторы, как температура воздуха, влажность почвы, сила ветра и наличие сухой растительности. Важно понимать, что целью данной меры является защита жизни и здоровья граждан, а также сохранение лесных ресурсов и имущества.

Введение ограничений не означает полного отказа от отдыха на природе, а лишь требует соблюдения повышенных мер предосторожности или выбора альтернативных способов приготовления пищи, не связанных с открытым огнем. Например, можно использовать газовые грили или готовить еду на оборудованных площадках для пикников, где предусмотрены средства пожаротушения. Нарушение установленных правил пожарной безопасности влечет за собой административную ответственность. Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, разведение открытого огня в неположенном месте или при наличии запрета может повлечь за собой наложение штрафа.

Размер штрафа варьируется в зависимости от обстоятельств нарушения и периода его совершения. В обычное время штраф составляет до 15 тысяч рублей. Однако, в период действия особого противопожарного режима, когда риск возникновения пожаров особенно высок, штраф может быть увеличен до 20 тысяч рублей. Более серьезные последствия, такие как повреждение имущества или причинение вреда здоровью людей, могут привести к увеличению штрафа до 50 тысяч рублей и даже к уголовной ответственности.

Чтобы избежать подобных неприятностей, МЧС России рекомендует гражданам строго соблюдать правила пожарной безопасности при организации отдыха на природе. В частности, мангал необходимо устанавливать на расстоянии не менее пяти метров от зданий и сооружений, а в радиусе двух метров вокруг него следует убрать сухую траву, листья и другие горючие материалы. Обязательно наличие поблизости первичных средств пожаротушения, таких как вода, песок или огнетушитель. Также важно не оставлять разведенный огонь без присмотра и тщательно затушить его перед уходом.

Соблюдение этих простых правил поможет предотвратить возникновение пожаров и обеспечить безопасный отдых на природе. МЧС России призывает граждан быть ответственными и внимательными к вопросам пожарной безопасности, особенно в условиях повышенной пожарной опасности. Помните, что от ваших действий зависит не только ваша безопасность, но и безопасность окружающих, а также сохранность окружающей среды





МЧС России Пожарная Безопасность Шашлыки Запрет Открытый Огонь Штрафы Пожарная Опасность

