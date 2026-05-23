Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что incroyдное военное столкновение между НАТО и Россией может привести к серьезным последствиям для отдельных европейских стран.

Возможное военное столкновение НАТО с Россией может привести к серьезным последствиям для отдельных европейских стран.

Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Я не знаю, к чему готовятся страны Евросоюза и НАТО, но лидеры этих стран явно сходят с ума. Они что, рассчитывают, что Россия будет с ними воевать? Мы вчера сказали, что не собираемся воевать. Они собираются на нас нападать.

Пусть попробуют," - Сенатор отметил, что в случае эскалации некоторые государства могут столкнуться с крайне тяжелыми последствиями, а также выразил мнение, что США могут не оказать союзникам полной защиты. Он добавил, что европейским лидерам, по его словам, следует учитывать возможные риски прямого конфликта и последствия такого сценария. Также Джабаров подчеркнул, что, по его оценке, терпение российского общества не является безграничным фактором в условиях обострения.

Ранее сообщалось, что главы МИД восьми стран Северной Европы и Балтии выступили с совместным заявлением после инцидентов с беспилотниками в воздушном пространстве ряда европейских государств





