Репортаж о невероятной атмосфере московского дерби, где отсутствие Fan ID вернуло на трибуны активных болельщиков и создало уникальное зрелище.

Настоящие футбольные дерби с полноценным участием активных болельщиков стали большой редкостью для российского футбола начиная с двухтысячного двадцатого года. Сначала мир столкнулся с пандемией коронавируса, которая привела к жестким ограничениям по посещаемости или вовсе к проведению матчей при пустых трибунах.

Позже ситуация осложнилась введением системы Fan ID, что спровоцировало массовый бойкот Российской Премьер-Лиги со стороны организованных фанатских объединений. Однако финал Пути регионов подарил болельщикам возможность вернуться в прошлое. Благодаря тому, что в рамках Кубка России до стадии суперфинала паспорт болельщика не требовался, стадион вновь наполнился той энергией, по которой так сильно скучали все любители игры. Это стало настоящим глотком свежего воздуха для индустрии, напомнив всем, что футбол без поддержки трибун теряет значительную часть своего очарования и драматизма.

Особая атмосфера этого противостояния ощущалась задолго до того, как игроки вышли на зеленый газон. Громкие заряды и кричалки доносились еще от станций метро, создавая ощущение приближающегося праздника и одновременно острого напряжения. Как это обычно бывает в московском дерби, взаимная поддержка своих команд сопровождалась резкими выпадами в сторону соперника, однако это воспринималось как неотъемлемая часть футбольного фольклора. Удивительно, но такая экспрессия гармонично уживалась с семейным форматом посещения.

В нескольких метрах от шумных фанатов можно было увидеть счастливых отцов, которые фотографировали своих детей в красно-белых шарфах Спартака на фоне величественной Лукойл Арены. За час до стартового свистка у входов образовались огромные очереди. Состав зрителей заметно отличался от привычной аудитории последних лет в РПЛ: в толпе было гораздо больше людей с татуировками и в специфической атрибутике, что подчеркивало возвращение именно активного ядра болельщиков. Теплая московская погода с температурой около двадцати пяти градусов только способствовала массовому выходу людей на улицы.

Полная продажа билетов стала одним из главных индикаторов значимости события. Даже гостевой сектор был заполнен до предела, что стало редким исключением за последние годы: болельщики ЦСКА полностью выкупили оба яруса своей трибуны. Внутри стадиона шум усилился многократно. Еще до начала матча трибуны Спартака запели свои любимые песни, и этот звук был настолько мощным, что перекрывал голос диктора.

Фанаты армейцев, не имея возможности конкурировать в громкости зарядов, сосредоточились на визуальном искусстве. В течение игры они меняли баннеры, начиная с полотна с надписью Армейцы столицы, которое было встречено свистом хозяев. Позже появилось сообщение в поддержку нового главного тренера Димы Игдисамова, а также перформанс, посвященный сто десятилетию со дня рождения легендарного Григория Федотова.

Близость Дня Победы добавила событию торжественности: стадион пел песню День победы, а символический удар наносил ветеран Великой Отечественной войны Рем Балакирев, чье появление вызвало искренние и громкие овации всего стадиона. Вторая половина встречи принесла еще больше эмоций. Появился баннер, посвященный традиционным ценностям, объединяющий имена Старостина, клуб Спартак, Москву и Россию. Под этим полотном фанаты использовали пиротехнику, что стало настоящим шоком для многих, ведь вспышки петард давно исчезли из современного российского футбола.

Пик звукового давления пришелся на два момента: первый — когда Спартак забил гол, и трибуны буквально заглушили любую музыку из динамиков, второй — когда прозвучал финальный свисток, зафиксировавший выход красно-белых в суперфинал. После матча эксперты и комментаторы отметили, что Спартак доминировал в первом тайме и имел несколько шансов закрыть игру раньше. Однако во втором тайме пришлось полагаться на надежность вратаря Максименко, который выручил команду в критический момент.

Этот матч стал не просто спортивным событием, а символом возвращения настоящего футбольного безумия в столицу





