Олимпийская чемпионка и депутат Светлана Журова оценила решение Международной федерации фехтования о допуске российской команды с национальной символикой к чемпионату мира в Гонконге. Она заявила, что это должно положить конец манипуляциям со стороны Украины. Также обсуждаются ответы других функционеров и предыдущие инциденты с украинскими спортсменами.

Депутат Государственной думы Российской Федерации, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала решение Международной федерации фехтования ( FIE ) о допуске российской команды к международным соревнованиям с национальной символикой.

Согласно заявлению федерации, новое правило войдет в силу с чемпионата мира в июле в Гонконге. Журова отметила, что возвращение спортсменов с флагом и гимном должно помочь Украине осознать, что манипуляции и шантаж в спортивной сфере более невозможны. Она подчеркнула важность участия россиян для мирового фехтования, поскольку российские фехтовальщики демонстрируют высокий уровень мастерства. По её словам, в период нейтрального статуса от россиян часто поступали сообщения об нарушениях, например, отказе от рукопожатий после поединков.

Теперь, с возобновлением полного статуса, подобные инциденты должны прекратиться. Журова выразила надежду, что этот шаг станет прецедентом для других видов спорта, за исключением водных дисциплин, где ситуация остаётся сложной. Она добавила, что наказание в отношении российских спортсменов длилось слишком долго, и международное сообщество должно признать, что время для возобновления их участия пришло.

В то же время, генеральный секретарь Федерации фехтования России Ильгар Мамедов уточнил, что на предстоящем чемпионате Европы россияне ещё не смогут выступать под флагом и гимном: вопрос будет рассмотрен на конгрессе FIE. Ранее публиковались другие комментарии, касающиеся поведения украинских спортсменов на международной арене, включая эпизод с отказом от совместной фотографии на подиуме. Также спортсмены и тренеры говорили о важности участия в международных турнирах для поддержания соревновательной формы





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