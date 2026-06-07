Воздушная тревога в Украине: Москва наносит удары по транспортному сообщению

В ночь на воскресенье, 7 июня, Украина столкнулась с минимум двумя воздушными тревогами из-за угрозы дронов РФ. Воздушные силы сообщили о приближении беспилотных летательных аппаратов через Telegram.

В ночь на воскресенье, 7 июня, Украина столкнулась с минимум двумя воздушными тревогами из-за угрозы дронов РФ. Воздушные силы сообщили о приближении беспилотных летательных аппаратов через Telegram.

Кроме того, была отмечена угроза применения баллистического оружия из Брянска. На 05:00 по местному времени режим тревоги действовал в Черниговской, Сумской, Харьковской и Запорожской областях, как показывают данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В ВСУ также указали на запуски управляемых авиабомб тактической авиации РФ по Донецкой области. Советник министра обороны Украины заявил, что Москва наносит удары по транспортному сообщению между Харьковом и Сумами.

По его словам, это происходит с начала июня. К 08:00 противовоздушная оборона обезвредила 249 дронов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 19 ударных беспилотников в 11 местах, а также падение обломков. Это произошло в результате массированного удара РФ по Киеву и Днепру 2 июня.

В Киеве известно о гибели 6 человек, ранено более 80. В Днепре российская атака унесла 15 жизней. Россия заявляет, что допускает посредничество Евросоюза в переговорах о завершении войны в Украине. Владимир Путин хочет видеть в качестве переговорщика Герхарда Шрёдера, но в ЕС ищут других кандидатов





dw_russian / 🏆 9. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Украина Россия Дроны Воздушная Тревога Москва Транспортное Сообщение

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Telegram добавил функцию изменения белорусского флагаВ мессенджере Telegram появилась новая функция, которая меняет белорусский красно-зеленый флаг. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Read more »

В Telegram появилась новая функцияМессенджер Telegram запустил функцию комментариев в каналах, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2020

Read more »

Пользователи Telegram смогут оставлять комментарии в каналахВ Telegram теперь можно писать комментарии в некоторых каналах. Комментарии выглядят как отдельный чат, он доступен для каналов, у которых есть отдельная группа для обсуждений.

Read more »

Следственный комитет отказался финансировать мониторинг Telegram-каналовСледственные комитет отказался от части финансирования услуг мониторинга Telegram-каналов. Об этом ведомство сообщило на своем канале в Telegram .

Read more »

Десять мировых лидеров создали Telegram-каналыОснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что десять мировых лидеров уже создали свои Telegram-каналы.

Read more »

Павел Дуров поделился впечатлениями от поездки в КазахстанВ 2024 году количество пользователей мессенджера Telegram в Казахстане выросло на 25%. Об этом сооснователь Telegram Павел Дуров сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Read more »