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Воздушная тревога в Украине: Москва наносит удары по транспортному сообщению

Политика И Новости News

Воздушная тревога в Украине: Москва наносит удары по транспортному сообщению
УкраинаРоссияДроны
📆6/7/2026 2:49 AM
📰dw_russian
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В ночь на воскресенье, 7 июня, Украина столкнулась с минимум двумя воздушными тревогами из-за угрозы дронов РФ. Воздушные силы сообщили о приближении беспилотных летательных аппаратов через Telegram.

В ночь на воскресенье, 7 июня, Украина столкнулась с минимум двумя воздушными тревогами из-за угрозы дронов РФ. Воздушные силы сообщили о приближении беспилотных летательных аппаратов через Telegram.

Кроме того, была отмечена угроза применения баллистического оружия из Брянска. На 05:00 по местному времени режим тревоги действовал в Черниговской, Сумской, Харьковской и Запорожской областях, как показывают данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В ВСУ также указали на запуски управляемых авиабомб тактической авиации РФ по Донецкой области. Советник министра обороны Украины заявил, что Москва наносит удары по транспортному сообщению между Харьковом и Сумами.

По его словам, это происходит с начала июня. К 08:00 противовоздушная оборона обезвредила 249 дронов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 19 ударных беспилотников в 11 местах, а также падение обломков. Это произошло в результате массированного удара РФ по Киеву и Днепру 2 июня.

В Киеве известно о гибели 6 человек, ранено более 80. В Днепре российская атака унесла 15 жизней. Россия заявляет, что допускает посредничество Евросоюза в переговорах о завершении войны в Украине. Владимир Путин хочет видеть в качестве переговорщика Герхарда Шрёдера, но в ЕС ищут других кандидатов

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Украина Россия Дроны Воздушная Тревога Москва Транспортное Сообщение

 

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