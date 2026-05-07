Кирилл Дмитриев обсудил вероятность технических остановок самолетов Lufthansa в Москве, закупку российских продуктов питания и влияние американских пошлин на промышленность ЕС.

В условиях современного геополитического противостояния и стремительной трансформации глобальных логистических цепочек вопросы авиасообщения между Россией и Евросоюзом приобретают особую остроту. Спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с иностранными государствами Кирилл Дмитриев в своем недавнем заявлении обратил внимание на потенциальную необходимость возвращения немецкого авиаперевозчика Lufthansa в российское воздушное пространство.

По мнению эксперта, текущая операционная ситуация и сложности с маршрутизацией могут привести к тому, что авиакомпании придется рассматривать возможность технических остановок в Москве для дозаправки своих самолетов. Это свидетельствует о том, что даже в условиях жестких санкций прагматические соображения и техническая необходимость могут оказаться сильнее политических барьеров, заставляя европейский бизнес искать точки соприкосновения с российским авиационным сектором. Особый интерес вызывает тезис Дмитриева о том, что вынужденные стоянки авиакомпании в российской столице могут повлечь за собой необходимость закупки продукции российского производства.

Спецпредставитель подчеркнул, что на фоне серьезного продовольственного кризиса, охватившего территорию Европейского союза, обеспечение качественного питания для пассажиров и экипажей может стать проблемой для европейских компаний. В этом контексте российские поставщики продуктов питания и кейтеринговых услуг могут предложить выгодные и качественные решения, которые станут единственным доступным вариантом для Lufthansa во время технических остановок.

Таким образом, техническая необходимость дозаправки может перерасти в полноценное экономическое взаимодействие в сфере продовольствия, что создаст определенный парадокс: компания из страны, поддерживающей санкции, будет вынуждена закупать товары у страны, против которой эти санкции введены. Параллельно с вопросами авиации, Кирилл Дмитриев затронул и более широкие экономические проблемы, с которыми сталкивается промышленность Евросоюза. В частности, он указал на растущее давление со стороны Соединенных Штатов Америки, которое проявляется в введении новых пошлин на европейские автомобили и грузовой транспорт.

Этот фактор может стать критическим для экономики Германии и других стран ЕС, так как автомобилестроение является одним из локомотивов европейского промышленного роста. Введение протекционистских мер Вашингтоном ставит европейских производителей в крайне уязвимое положение, ограничивая их доступ к одному из крупнейших рынков мира. Совокупность этих факторов — продовольственный кризис, торговые войны с США и логистические тупики — создает ситуацию, в которой европейские корпорации, такие как Lufthansa, оказываются зажаты между политическими директивами своих правительств и суровой экономической реальностью.

Анализируя данные заявления, можно сделать вывод, что российская сторона видит явные признаки системного кризиса в экономике ЕС, который делает невозможным полное прекращение всех видов сотрудничества. Необходимость дозаправки самолетов и закупки продуктов питания — это лишь верхушка айсберга. Глубинная зависимость европейской промышленности от стабильных рынков сбыта и ресурсов заставляет бизнес искать обходные пути. В долгосрочной перспективе это может привести к постепенному размыванию санкционного режима, так как экономическая выживаемость компаний станет приоритетом над политической конъюнктурой.

Россия, обладая необходимыми ресурсами и инфраструктурой, готова предложить прагматичные условия для взаимодействия, которые могут оказаться спасительными для европейского бизнеса в период турбулентности





